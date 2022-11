Tecnologia Descubra como usar o modo “confidencial” para enviar e-mails pelo Gmail

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

O Gmail, cliente de e-mail do Google, é um dos mais populares do mundo. (Foto: Reprodução)

O Gmail, cliente de e-mail do Google, é um dos mais populares do mundo, sendo o favorito de 28,13% dos usuários desse tipo de serviço. Essa preferência, em muitos casos, é, digamos, compulsória, já que uma conta no serviço é necessária para poder usar um celular com Android ou em empresas que usam o Google Workspace.

O uso corporativo da ferramenta faz com que muitas informações confidenciais precisem transitar pelo Gmail. Embora o serviço não tenha mecanismos de criptografia tão avançados, como os presentes em clientes de e-mail mais avançados, como o Mozilla Thunderbird, o Google disponibiliza uma ferramenta interessante para aumentar a segurança da comunicação, o Modo Confidencial.

Esse modo de uso ajuda o Gmail a proteger informações que não podem vazar do acesso autorizado. Nele é possível definir mais fatores de segurança, como data de validade para a mensagem se autodestruir, senha de acesso e até mesmo revogação da autorização para leitura do conteúdo. Além da proibição da impressão, encaminhamento ou download do e-mail.

Passo a passo para usar o modo confidencial do Gmail:

1) Abra o Gmail no seu navegador da web e faça login;

2) No canto superior esquerdo, clique em “Escrever”, para redigir um novo e-mail;

3) Na tela de redação de e-mail, clique no ícone de um cadeado com um relógio, o terceiro da direita para a esquerda;

4) O passo seguinte é definir o período para que a mensagem expire e se será necessário ou não inserir uma senha para abrir a mensagem;

5) Escreva o e-mail normalmente;

6) Insira o telefone para onde será enviada a senha para abrir o e-mail e clique em “Enviar”.

O destinatário receberá um e-mail com um link para visualizar a mensagem. Após clicar no link, uma nova aba do navegador será aberta. Nessa guia, ele terá que clicar em um link para receber a senha por SMS. Depois disso, basta que ele insira no pop-up e clique em “enviar”. Pronto, ele poderá ler a mensagem de maneira segura.

