Notícias Desde o começo do ano, mais de 200 escorpiões já foram capturados ou vistos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

Em caso de visualização, a recomendação é fazer contato pelo serviço 156. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Operação no Centro Histórico de Porto Alegre capturou nesta semana 40 escorpiões vivos, sendo 20 da espécie amarela. Desde o início do ano, mais de 200 escorpiões amarelos já foram recolhidos ou visualizados na capital. Desse total, 123 animais foram retidos em ações noturnas, de acordo com a prefeitura.

A operação desta semana verificou 33 caixas de telefonia e de luz. Em função da chuva, a ação foi iniciada no prédio do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na rua Senhor dos Passos, onde o escorpião morto foi capturado. Na sequência, a equipe se dirigiu à Praça Dom Feliciano, nas proximidades da rua dos Andradas, onde caixas de telefonia foram abertas, sendo capturados outros 20 animais vivos.

A região do Centro Histórico registra a maior ocorrência de visualizações do escorpião amarelo. O número de animais coletados na noite de terça é considerado expressivo pela diretora da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernanda Fernandes.

“Neste ano, houve um acidente no Centro Histórico e, a partir de 95 notificações ao serviço 156, foram realizadas 190 coletas de escorpião amarelo, no Centro, Mário Quintana, Passo D’Areia e Menino Deus”, explica Fernanda. Em 2021, foram 169 coletas realizadas a partir de 98 notificações ao serviço 156, com maior ocorrência no Centro Histórico, seguido do bairro Anchieta.

Contato

Em caso de visualização, a recomendação é fazer contato pelo serviço 156 (telefone, APP 156+POA ou meio eletrônico. É importante que o requerente informe o local exato da ocorrência e meio de contato.

Diante da suspeita ou confirmação do acidente (quando uma pessoa é picada pelo escorpião), a recomendação é levar a vítima ao Hospital de Pronto Socorro, único local da cidade com o soro antiescorpiônico. O escorpião amarelo tem veneno altamente tóxico, capaz de levar a óbito a vítima – especialmente crianças, pessoas idosas ou com comorbidades – em poucas horas. A picada é dolorosa, provoca dor intensa no local afetado, e o veneno se dispersa por todo o corpo.

Como prevenir

Veja alguns cuidados que devem ser adotados por moradores de regiões com confirmação de escorpião amarelo:

– Verifique calçados, roupas, toalha e roupas de cama antes de usá-los;

– Limpe caixas de gordura e ralos de banheiro e de cozinha;

– Mantenha camas e berços afastados da parede;

– Evite que lençóis toquem no chão;

– Feche frestas nas paredes, móveis e rodapés para que não sirvam de esconderijo para os escorpiões;

– Use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques;

– Mantenha os ambientes sem entulhos e sem lixo. Lembre-se que o animal se alimenta de baratas.

https://www.osul.com.br/desde-o-comeco-do-ano-mais-de-200-escorpioes-ja-foram-capturados-ou-vistos-em-porto-alegre/

2023-04-06