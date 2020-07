Flávio Pereira Desembargador José Aquino Flores de Camargo: “As pessoas estão esgotadas. Ninguém atura mais esse discurso”

Por Flavio Pereira | 6 de julho de 2020

Desembargador e advogado José Aquino Flores de Camargo. (Foto: Ederson Nunes/Câmara de Porto Alegre)

Recebi do amigo e colega advogado, dr. Artur Garrastazu Gomes-Ferreira, esta prudente e sensata análise do ex-presidente do TJ-RS, Desembargador José Aquino Flores de Camargo, e sinto-me no dever de compartilhar com os atentos leitores desta coluna:

“RESSUSCITEM CHURCHILL”

“Não costumo escrever aqui, mas a angústia dessa tortura que se prorroga provoca a ansiedade. Sou um privilegiado, portanto falar, na minha ótica, significa demonstrar o mínimo de empatia com o drama dos outros. As pessoas estão esgotadas.

Ninguém atura mais esse discurso. Bandeira vermelha só no Beira Rio. E preta é lá no Corinthians. O pico já subiu e desceu inúmeras vezes. Isso parece filme pornô. Desculpem a ironia..

Enquanto o vírus era exclusivamente da camada alta da população, exigiu-se solidariedade: todos para casa, para quebrarmos juntos. Agora, o vírus está na comunidade. Isso seria inevitável cedo ou tarde. Mandar para casa é exigir que o contágio se dissemine lá mesmo. E que fiquem à sua própria sorte… Ninguém pode ignorar a alta densidade populacional na periferia dos centros urbanos. Tampouco passam despercebidas as precárias condições sanitárias de vida. Mas não é isso que os protocolos de saúde querem evitar: aglomerações em pequenos ambientes fechados? Agora, além de quebradas, desempregadas, as pessoas ficarão desesperadas.

Depressão traz tristeza, conflito, desesperança e violência. Pior que o vírus é a falta de saúde mental. Reações desproporcionais serão rotina do comportamento social. Essa história, portanto, será melhor interpretada logo adiante.

Não pode ser avaliada pelo número absoluto de mortes; será pelos efeitos deletérios e devastadores que ela poderá produzir. Até agora, estamos sendo conduzidos como rebanho pela lógica do pensamento único: quem discorda é rotulado por atentar contra valores básicos de vida.

Que falta a humanidade sente de um homem como Winston Churchill. Não se vence uma guerra sem sangue, suor e lágrimas. Falta-nos o mínimo de enfrentamento. Deixamos os profissionais da saúde sozinhos. Enquanto eles se arriscam, pouco se produziu para sustentar o povo em pé.

Churchil dizia, reverenciando aos jovens pilotos ingleses: nunca muitos deverão tanto a tão poucos…

O mesmo há de se dizer em relação aos nossos profissionais da saúde. A diferença é que lá, o resto da população tratou de trabalhar e produzir condições de enfrentamento. Que depois se viu foi a força para destruir o nazismo. Aqui, ficamos em casa para quebrar, esperando o milagre da vacina. E, dizem, até medicamentos e insumos já estariam faltando…

Que Deus nos ajude, porque nós estamos sentados.

Ninguém imagina irresponsabilidade: proteção aos idosos e vulneráveis. E eu os tenho muito próximos, portanto sou insuspeito. E sei que eles preferem o risco do afeto à ausência da solidão devastadora.

E vamos, aqueles que podem, respeitando os protocolos de saúde, ao trabalho, para ajudar nossos heróis nessa guerra.

Fechar e lacrar não parece mais possível. Definitivamente, a vida tem que seguir. Até em respeito aos que tombaram!”

