A taxa de desemprego aumentou em 11 Estados brasileiros, entre eles o Rio Grande do Sul, no segundo trimestre deste ano na comparação com os três primeiros meses anteriores, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em outros 14 Estados, o desemprego se manteve estável. Já no Amapá e no Pará houve queda. As maiores taxas de desocupação foram observadas na Bahia (19,9%), Sergipe (19,8%) e Alagoas (17,8%), enquanto as menores ocorreram em Santa Catarina (6,9%), Pará (9,1%), Rio Grande do Sul (9,4%) e Paraná (9,6%).

Apesar de estar entre os três menores do País, o desemprego no RS subiu 1,1 ponto percentual no segundo trimestre, passando de 8,3% para 9,4%.