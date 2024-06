Geral Destroços de avião que desapareceu em Santa Catarina são encontrados; não há sobreviventes

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

A queda do avião que matou duas pessoas entre Garuva e Itapoá, no Norte de Santa Catarina, será investigada pela Força Aérea Brasileira. (Foto: Reprodução)

A queda do avião que matou duas pessoas entre Garuva e Itapoá, no Norte de Santa Catarina, será investigada pela Força Aérea Brasileira (FAB). O acidente aconteceu na segunda-feira (3), após a aeronave tentar pousar no aeroporto de Joinville, na mesma região, e arremeter.

Os destroços do bimotor foram localizados na madrugada dessa terça-feira (4). As vítimas foram identificadas como Geraldo Cláudio de Assis Lima, piloto, e Antônio Augusto Castro. O passageiro era engenheiro civil, empresário em Governador Valadares, em Minas Gerais, e ex-diretor da Odebrecht, onde foi funcionário de carreira.

Segundo a FAB, investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), órgão do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), localizados em Brasília (DF), foram acionados para apurar o incidente ainda nesta terça:

“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, informou o órgão.

O CENIPA é responsável por investigar as ocorrências aeronáuticas no país para prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. O órgão afirmou que a apuração sobre a queda da aeronave acontecerá no “menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência”.

Difícil acesso

O local em que o bimotor caiu é de mata fechada, sem cobertura de internet e próximo a uma ribanceira. A queda ocorreu durante o trajeto entre Governador Valadares (MG) e Florianópolis.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, a aeronave “por motivo ainda desconhecido”, “optou por descer no aeroporto de Joinville, onde arremeteu, vindo posteriormente a cair na região Barrancos”.

A aeronave não tinha pouso previsto para o aeródromo, mas entrou em contato com a equipe de controle aéreo por volta das 18h de segunda.

De acordo com o capitão Ricardo Dummel, após o avião desaparecer, os bombeiros foram chamados por volta da 1h desta terça após um incêndio ser avistado na região. Para chegar no local, foi necessário abrir uma trilha na mata, perto da SC-416.

Durante as buscas, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi enviado para a região ainda na noite de segunda-feira (3). Em nota, o órgão informou que a aeronave tem matrícula PS-BDW.

O avião é um BEECH AIRCRAFT, bimotor, com capacidade para 6 pessoas incluindo piloto. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave não pode realizar táxi aéreo e está com a situação de aeronavegabilidade regular.

Aeroporto

Veja o que disse o aeroporto de Joinville: “O Aeroporto de Joinville informa que seus profissionais estão dando apoio aos trabalhos de busca dos órgãos competentes por uma aeronave de pequeno porte, que não tinha pouso previsto para o aeródromo, mas o piloto chegou a fazer contato com a equipe de controle aéreo por volta das 18h de segunda-feira (3).”

Força Aérea

Veja o que disse a FAB: “Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), órgão central do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), localizados em Brasília (DF), foram acionados, nesta terça-feira (04/06), para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-BDW, no município de São Francisco do Sul (SC). Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação. As buscas à aeronave foram coordenadas pelo Salvaero Curitiba. Foram engajadas na missão uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2°/10° GAV) – Esquadrão Pelicano, e um helicóptero H-36 Caracal, do Terceiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (3°/8° GAV) – Esquadrão Puma. A localização foi realizada pelo SC-105 Amazonas, durante voo de NVG (do inglês Night Vision Goggles). Na sequência, o H-36 Caracal infiltrou equipes de resgate na área de mata densa e terreno irregular onde foram encontrados os destroços da aeronave.” As informações são do portal de notícias G1.

