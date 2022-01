Rio Grande do Sul Detran-RS divulga lista de veículos que têm direito à devolução do seguro DPVAT

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Uma falha no sistema ocasionou a cobrança do seguro para quem licenciou o seu veículo entre os dias 3 e 5 de janeiro Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini Uma falha no sistema ocasionou a cobrança do seguro para quem licenciou o seu veículo entre os dias 3 e 5 de janeiro. (Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini) Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Embora o valor do DPVAT esteja zerado para o licenciamento de veículos em 2022, proprietários de 1.498 carros registrados no Rio Grande do Sul podem pedir a devolução do seguro pago indevidamente neste ano.

Uma falha no sistema ocasionou a cobrança do seguro para quem licenciou o seu veículo entre os dias 3 e 5 de janeiro. A falha já foi corrigida e a devolução deve ser solicitada à Seguradora Líder. A lista das placas que tiveram o débito indevido foi divulgada pelo Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul).

Para solicitar a devolução dos valores referentes ao seguro obrigatório, o proprietário do veículo deve acessar o site www.seguradoralider.com.br e, na guia Contato, clicar em Dúvidas, Reclamações e Sugestões. Depois, clicar em Pagamento de Seguro>Restituição de Pagamento>Pagamento em duplicidade. Em seguida, anexar os documentos solicitados e preencher o formulário. Os valores a serem restituídos variam de R$ 4,30 a R$ 12,30.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul