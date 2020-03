Magazine Di Ferrero diz que está com coronavírus: “Isolado”

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Nas redes sociais, músico afirma que teve um pouco de falta de ar, mas está bem Foto: Divulgação Nas redes sociais, músico afirma que teve um pouco de falta de ar, mas está bem. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Di Ferrero, 34, é mais uma celebridade diagnosticada com o novo coronavírus. O próprio músico deu a notícia na noite de quinta-feira (12) por meio de vídeos publicados no Stories, do seu Instagram. Ele também informou que o show que deveria fazer sábado (14) foi cancelado.

“Eu fui diagnosticado com coronavírus. Queria fala que estou bem, estou me cuidando. Estou isolado, vou ficar mais alguns dias isolado”, disse. Ferrero afirmou que teve sintomas de uma gripe. “Estava com um pouco de falta de ar, mas agora já estou bem.”

Além dele, a influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, confirmou que seus exames deram positivo para coronavírus. Ela tinha sintomas desde o casamento da irmã, no último sábado (07), na Bahia, mas os resultados saíram apenas nesta tarde.

“Eu estava esperando ansiosamente o resultado dos exames que eu fiz e deu positivo para coronavírus. Nem passava pela minha cabeça, eu estava crente que [os sintomas] eram de bebida, festa… Realmente, pessoas do casamento também tiveram o resultado positivo. Eu tenho que me cuidar, isolada, descansando”, afirmou ela.

O Grupo Txai Resorts, onde ocorreu o casamento da irmã da influenciadora, já tinha afirmado que um de seus hóspedes, convidado do evento, tinha sido diagnosticado com coronavírus. “Trata-se de um paulistano, de 26 anos, que esteve em viagem a Aspen (EUA) no feriado do carnaval”, diz nota do grupo.

Com a expansão do coronavírus, já foram registrados casos confirmados entre famosos, atletas e até políticos. O caso mais recente a receber resultado positivo é do chefe da Secretaria de Comunicação do governo Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten. Com isso, o presidente e ministros são monitorados.

Entre os artistas, Tom Hanks, 63, e sua mulher, Rita Wilson, 63, afirmaram ter contraído a doença na Austrália, onde o ator participa das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley. Segundo Hanks afirmou em suas redes sociais na quarta-feira (11), o casal está bem, mas isolado e sendo monitorado.

Outro caso é o da irmã do ator Matthew Broderick, 57. Janet Broderick, 64, foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de Beverly Hills, na Califórnia, ao ser diagnosticada com o novo coronavírus. Ela, que é reverenda em uma igreja episcopal, teria contraído a doença em um evento religioso. ​

