Porto Alegre Dia D oferece empregos e escolas a pessoas com deficiência

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

São 144 vagas de trabalho pelo Sine e oportunidades a interessados na EJA. Foto: Ricardo Giusti/PMPA

Nesta sexta-feira (21), das 9h às 12h, 13 empresas estarão oferecendo 144 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) e a reabilitados do INSS, na unidade do Sine Municipal, na avenida Sepúlveda com avenida Mauá, no Centro Histórico. A partir das 12h, a equipe do Sine volta ao atendimento de vagas gerais.

Promovido pela Diretoria-Geral de Trabalho, Emprego e Renda da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), o Dia D, como é conhecido o evento, tem o objetivo de inserir esses públicos no mercado de trabalho. Entre as oportunidades, os destaques são para auxiliar de limpeza, com 36 vagas, e auxiliar de cozinha, com 31.

Desta vez, a Smed (Secretaria Municipal de Educação) também estará presente, para encaminhar interessados para escolas que ofereçam EJA (Educação de Jovens e Adultos) a pessoas com deficiência. Algumas escolas possuem acessibilidade, por meio de rampas, corrimões e plataformas elevatórias. Outras estão implantando essas transformações. A quadra ao lado do Sine, na avenida Sepúlveda, será fechada e contará com diversas atrações e tendas onde serão prestadas orientações. Confira aqui as escolas que possuem EJA.

Oportunidades – Os interessados nas oportunidades de emprego devem comparecer à agência do Sine Municipal, com carteira de trabalho, comprovante de residência e laudo da CID (Classificação Internacional de Doenças).

Em 2019, a equipe do Sine atendeu 776 PCDs e encaminhou 2.731 pessoas para vagas de emprego – uma média de 227 por mês. O número representa aumento de 6,7% em relação à média de 2017, quando o Sine teve uma média de 213 encaminhamentos mensais.

Confira as vagas:

Administrativo de obras – 2

Atendente de nutrição – 2

Atendente de balcão – 3

Agente de fiscalização – 3

Assistente técnico – 1

Assistente técnico de engenharia – 2

Assistente de telemarketing – 1

Atendente – 1

Atendente de balcão – 3

Auxiliar de almoxarifado – 2

Auxiliar administrativo – 1

Auxiliar de estoque – 1

Auxiliar de farmácia – 2

Auxiliar de loja – 1

Auxiliar de limpeza – 36

Auxiliar de cozinha – 31

Camareira – 1

Cozinheira -14

Eletricista – 1

Empacotador – 3

Enfermeira – 2

Encarregado de elétrica – 1

Fiscal de loja – 1

Garçom – 1

Instalador hidráulico – 1

Mestre de obras – 1

Meio oficial de eletricista – 1

Nutricionista – 2

Operador de caixa – 7

Operador de estacionamento – 1

Operador de hipermercado – 3

Porteiro – 2

Recepcionista – 2

Repositor – 3

Técnico em enfermagem – 2

Técnico em nutrição – 2

Sinaleiro – 1

Vendedor interno – 1

Vendedora – 2

