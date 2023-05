Geral Dia das Mães: Consumidor deve ficar atento ao fazer compras em sites estrangeiros

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Pesquisa revelou que 61% dos consumidores dizem comprar mais pela internet. (Foto: Reprodução)

É inegável que as datas comemorativas impactam o comércio durante o ano todo, e com o Dia das Mães se aproximando, a busca por presentes vai ficando cada vez mais intensa. De acordo com dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), a expectativa é de cerca de 128,7 milhões de brasileiros presenteie alguém neste ano, chegando a movimentar R$ 33,2 bilhões nos segmentos de comércio e serviços.

Falando exclusivamente do comércio digital, um levantamento recente realizado pela Octadesk por meio de uma parceria com a Opinion Box, revelou que 61% dos consumidores dizem comprar mais pela internet e 78% afirmam que fazem isso uma ou mais vezes no mês. Ou seja, nos setor essas datas comemorativas costumam ser vistas com certo “brilho nos olhos”.

Mas, em virtude das discussões recentes relacionadas a taxação dos produtos importantes, como ficarão as compras para essa data tão importante? Segundo Jackson Campos, Diretor de Relações Institucionais da AGL Cargo, é sempre bom lembrar que os produtos importados há impostos para PJ, para pessoa física os impostos são de importação e ICMS, apenas, ou seja, até no dólar o consumidor tem de estar atento.

“Os tributos de mercadorias importadas podem chegar até mais ou menos, 80% do valor do presente, o que, em muitos casos, inviabiliza a compra. Além dos números, o prazo de entrega é outro fator importante, já que algumas mercadorias podem ficar mais tempo paradas entre um aeroporto e outro, atrapalhando a surpresa”, revela.

Toda importação está atrelada ao dólar, portanto, sempre que a cotação sobe ou desce, o valor final do produto também sofre oscilação. “O dólar influencia diretamente no preço de tudo, uma vez que o câmbio, frete e seguro são todos indexados ao dólar do dia da operação”, explica.

O especialista também reforça que, do ponto de vista da importação, para quem já atua neste mercado internacional e venderá os produtos mais importados que são as Flores do Equador e Colômbia, os eletrônicos, da China e roupas da Índia e China. Essa época de comemorações é essencial para análise interna de negócio, ou seja, planejar a melhor forma de como vender mais, mas de forma eficiente e organizada. Investindo no marketing digital para alavancar suas vendas.

Mas, por mais que essas mercadorias sejam baratas e mais fáceis de comprar, é importante que o consumidor esteja atento há casos de taxação na compra, como enfatiza Campos. “Se você comprar de uma loja você poderá ser taxado, independentemente do valor, o comércio eletrônico não está isento de cobrança, com exceção de livros e medicamentos (em alguns casos). Se você morar no exterior e enviar à sua mãe um presente de até USD 50 (produto e frete) neste caso você estará isenta – se o envio for pelos correios – se for feito por qualquer outra empresa de remessa expressa, haverá tributação”. finaliza o especialista em Comércio Exterior.

Encomendas internacionais podem ser taxadas em 60%, tornando a transação menos vantajosa para o consumidor, contudo é cobrado apenas o imposto de importação e ICMS. O comprador pode realizar a importação simplificada com cargas de até US$ 3 mil, mas acima desse valor, é necessário que haja uma declaração de importação, um despachante e a tributação é cara.

