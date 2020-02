Agro Dia de Campo Sementes Cotrijal: Um show de tecnologia, inovação e informação de qualidade

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

Os produtores passaram por seis estações no campo, conheceram toda a estrutura da UBS (foto) e, ao final, tiveram acesso a oportunidades exclusivas de negócios. Foto: Banco de Dados/ O Sul Foto: Banco de Dados/ O Sul

“Ver no campo as novas tecnologias nos dá a dimensão real de como cada cultivar se comporta na nossa realidade e nos ajuda na tomada de decisões”. A avaliação é do produtor Carlos Balduíno Gehring, de Victor Graeff, ao final do Dia de Campo da Sementes Cotrijal.

Ele foi um dos 1.200 produtores que estiveram nos dias 19 e 20 de fevereiro na área experimental de Sementes, anexo a Unidade de Beneficiamentos de Sementes da Cotrijal, em Não-Me-Toque, durante a programação. Dois dias voltados para tecnologia de ponta, inovações em cultivares e informações de qualidade. Os produtores passaram por seis estações no campo, conheceram toda a estrutura da UBS e, ao final, tiveram acesso a oportunidades exclusivas de negócios.

O produtor Fábio Santini, de Mato Castelhano, esteve pela primeira vez na UBS e se impressionou com a tecnologia aplicada no beneficiamento das sementes. “A cooperativa tem capacidade de transmitir ao produtor o que há de melhor no mercado. Eu uso a semente Cotrijal e sinto no campo o reflexo deste emprenho e cuidado”, revelou.

O melhor resultado para o produtor

“Um momento para mostrar novas cultivares e o portfólio completo da Cotrijal com posicionamento de diferentes épocas, além de transmitir informações importantes para os produtores sobre a implementação da lavoura. O objetivo da Cotrijal é sempre produtores cada vez mais qualificados e com melhores resultados. Tudo isso passa por uma semente de qualidade”, apontou Cláudia Mói Soares Rother, gerente de Produção de Sementes da Cotrijal.

Também estiveram presentes o presidente da Cotrijal, Nei César Manica; o vice-presidente, Enio Schroeder; o superintendente de Produção Agropecuária, Gelson Melo de Lima; o superintendente Comercial, Jairo Marcos Kohlrausch; gerentes e colaboradores da cooperativa.

Conhecimento em cada estação

Foram seis estações, com conteúdo diferenciado, para reforçar junto ao produtor a qualidade do trabalho da Cotrijal, abordando os temas: cuidados com a semeadura; tecnologias de tratamento e inoculação de sementes; qualidade de sementes; ensaio populacional; portfólio de Sementes Cotrijal; e testes realizados para assegurar a qualidade do insumo.

Surpreso com a tecnologia, o produtor Edgar Domingos Crespi, ligado a Unidade de Negócios de Vila Lângaro, disse levar para casa uma lição valiosa, com novas estratégias para a próxima safra. “A distribuição de sementes, época de plantio, além da escolha da semente, são fatores que estarei mais atento, pois interferem no meu resultado”, expôs.

Ricardo Warken, de Não-Me-Toque, também aprovou a programação e ficou satisfeito em ver as novidades. “Uma oportunidade para que possamos melhorar cada dia mais nas nossas propriedades. Pois é a escolha de uma boa semente que vai influenciar diretamente na produtividade final”, enfatizou.

