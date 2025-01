Economia Diferença entre exportações e importações brasileiras em 2024 atinge um superavit de 70 bilhões de dólares

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Número representa queda de 28,82% em relação a 2023, mas ainda é segundo maior da série histórica do MDIC. (Foto: ABr)

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgará nesta segunda-feira (6) os dados consolidados da balança comercial brasileira de 2024. Segundo projeções da própria pasta, o superávit deve atingir US$ 70,4 bilhões, resultado da diferença entre exportações estimadas em US$ 335,7 bilhões e importações de US$ 265,3 bilhões.

Embora represente uma queda de 28,82% em relação ao recorde de US$ 98,9 bilhões registrado em 2023, o saldo projetado para 2024 é o segundo maior da série histórica iniciada em 2013. A coletiva de imprensa com os dados oficiais está marcada para as 15h15.

Os números da balança comercial são um termômetro essencial da economia brasileira, revelando o equilíbrio entre exportações e importações e indicando a competitividade do país no cenário global. Em 2024, produtos tradicionais como soja, milho, carne, minério de ferro e petróleo mantiveram sua relevância, enquanto itens “não tradicionais”, como açaí e castanha-do-pará, ganharam espaço no mercado internacional.

Para o secretário de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura, Luis Rua, em 2025 – além das exportações tradicionais de soja, milho e carne – produtos “não tradicionais”, como açaí e castanha-do-pará, que estão ganhando espaço no mercado internacional, tabém devem contribuir para o crescimento da balança comercial.

“Vai ter um impacto muito positivo na balança. A safra de soja, milho e carne vai continuar se expandindo. Esses produtos ‘não tradicionais’ já representam 7% de incremento na balança comercial e vão continuar avançando”, disse

Força econômica

O superávit comercial indica que o Brasil exportou mais do que importou, reforçando a robustez da economia e ampliando as reservas de divisas estrangeiras. Por outro lado, um déficit comercial poderia sinalizar maior dependência de produtos estrangeiros e desafios como escassez de divisas.

Os dados também permitem identificar setores em ascensão e orientar políticas econômicas. O governo pode, por exemplo, adotar medidas para estimular exportações, ajustar tarifas e explorar novos mercados, contribuindo para diversificar a economia e fortalecer a posição brasileira no comércio global.

Perspectivas

Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento na exportação de produtos tradicionais e avanço dos “não tradicionais”. Além disso, o governo federal planeja dobrar a abertura de mercados agrícolas até 2026, o que pode ampliar ainda mais o saldo positivo da balança comercial.

https://www.osul.com.br/diferenca-entre-exportacoes-e-importacoes-brasileiras-em-2024-atinge-um-superavit-de-70-bilhoes-de-dolares/

2025-01-05