5 de janeiro de 2025

Pix tem se mostrado um componente crucial na modernização do sistema financeiro brasileiro.

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos introduzido pelo Banco Central do Brasil em 2020. Desde então, tem revolucionado como os pagamentos são realizados no país, oferecendo uma alternativa rápida e gratuita para transferências entre contas. Para reduzir a dependência de meios tradicionais como o cartão de crédito e o boleto bancário, o Pix tem se mostrado um componente crucial na modernização do sistema financeiro brasileiro.

Desde seu lançamento, o Pix ganhou popularidade rapidamente, integrando-se ao cotidiano dos brasileiros. Sua capacidade de realizar transações em tempo real, a qualquer hora do dia, trouxe comodidade e flexibilidade para consumidores e comerciantes. Além de facilitar transações pessoais e comerciais, o Pix também tem contribuído para aumentar a inclusão financeira, permitindo que mais pessoas tenham acesso a serviços bancários básicos.

Recentemente, a instituição anunciou o desenvolvimento de uma nova funcionalidade para o Pix: sua utilização como um substituto ao cartão de crédito tradicional. Previsto para ser implementado até o final de 2025, este recurso permitirá que os usuários realizem compras no formato de crédito diretamente através da plataforma de pagamento instantâneo, sem a necessidade de um cartão físico.

O então presidente do BC, Roberto Campos Neto, destacou que a introdução dessa função pode reduzir significativamente os custos para lojistas. Atualmente, o custo do crédito parcelado envolve taxas significativas devido ao risco associado ao adiantamento de recebimentos. Com o novo recurso do Pix, espera-se que essas taxas sejam reduzidas, diminuindo, assim, o custo das operações financeiras para os comerciantes.

O uso do Pix como ferramenta de crédito pode reforçar o sistema financeiro ao proporcionar um modelo mais acessível para pequenas e médias empresas. Com a possibilidade de utilizar recebíveis futuros via Pix como garantia para empréstimos, as empresas ganham novas oportunidades para acessar crédito de forma mais barata e eficiente.

A criação de um sistema robusto permitirá que os bancos utilizem suas próprias taxas de risco, o que pode contribuir para uma diminuição do spread bancário. Conforme enfatizado por Campos Neto, há espaço para um ajuste no sistema atual, que muitas vezes resulta em custos elevados devido à baixa recuperação de crédito e processos de cobrança demorados.

Função parcelada

A função parcelada sem juros do cartão de crédito é uma prática comum entre consumidores brasileiros, mas representa um desafio persistente para o equilíbrio do sistema financeiro. O parcelamento sem juros, embora vantajoso para o consumidor, adiciona uma camada de risco ao sistema que, de acordo com Campos Neto, necessita de atenção constante.

Discussões anteriores sobre o assunto demonstraram divergências entre os diferentes atores da cadeia de crédito, levando a uma estabilização do risco após alterações no crédito rotativo. Embora essa questão não esteja diretamente ligada ao desenvolvimento da função de crédito do Pix, Campos Neto acredita que será tema de discussão no futuro, à medida que a cultura de consumo continua a evoluir.

