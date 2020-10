Esporte Diogo Barbosa diz não ter preferência por companheiro de lateral: “Quem jogar na direita não muda minha função na esquerda”

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos poucos setores da equipe tricolor que Renato não pode reclamar é da lateral. Tanto a esquerda, quanto a direita, são munidas por atletas em condições de jogo, de características diferentes e que vem conquistando a confiança do treinador. Orejuela, Victor Ferraz, Bruno Cortez e Diogo Barbosa revezam a cada partida, conforme a estratégia de Renato. O último a chegar nesse grupo, o lateral esquerdo Diogo Barbosa, em entrevista coletiva, ressaltou que o companheiro de partida, que nas últimas partidas vem sendo Victor Ferraz, não interfere em seu jogo:

“Para mim, não muda. Minha função de lateral é defender bem e dar o apoio no ataque. Quem jogar na lateral direita não vai mudar minha função na esquerda. Não faz diferença nenhuma. O professor Renato sabe o que faz, ele sabe o que é melhor para a equipe. Tenho certeza que independente do jogador que estiver em campo, vai entrar e dar seu melhor para ajudar o Grêmio”, destacou. Segundo o treinador, a ideia usar duas duplas predefinidas, equilibrando um jogador mais ofensivo com um mais defensivo do outro lado.

O lateral também falou sobre sua relação em campo com Pepê. Diogo dá apoio no ataque pelo lado esquerdo, para contribuir com as jogadas do atacante. “Tem sido interessante, o Pepê tem uma característica bem parecida com a minha. Temos conversado bastante para nos entender e tem dado certo. Com a sequência de jogos, a nossa parceria vai aumentar. Ele tem crescido muito, fica fácil jogar ao lado de um jogador assim“.

Nesta quinta-feira (22), Às 21h, a equipe gremista recebe o América de Cali, na Arena, na última rodada do Grupo E. O tricolor já está classificado às oitavas de final, mas entra em campo buscando se manter na liderança. “Vai ser muito importante a gente vencer esse jogo e terminar em primeiro lugar no nosso grupo. Isso vai nos favorecer lá na frente na competição. Então, com certeza vamos entrar para conseguir mais uma vitória e fechar essa chave na primeira colocação”, concluiu o lateral.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte