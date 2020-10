Esporte Galvão Bueno opina sobre caso Robinho, dizendo: “Estou arrasado, dói demais”

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

O jornalista se disse magoado com a situação de Robinho. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O narrador Galvão Bueno se pronunciou sobre o caso do atacante Robinho, que se vê às voltas com acusações de violência sexual na Itália. Durante sua participação no programa “Bem, Amigos”, do canal SporTV, o jornalista se disse magoado com a situação.

“Eu não quero discutir Justiça, eu quero discutir o absurdo, o crime hediondo que foi cometido. O posicionamento, as falas e as transcrições das falas dele, e tudo aquilo que ele disse, dói demais, é horroroso. É doloroso. É muito triste. Eu não estou aqui para saber se era primeira instância, segunda instância, ou qualquer coisa do tipo, eu estou arrasado. Arrasado. O ser humano não pode fazer uma coisa dessa”, opinou Galvão.

No debate sobre o tema, promovido no programa, o comentarista Paulo César Vasconcellos também criticou Robinho pelas declarações do jogador de que “infelizmente existem os movimentos feministas”.

“Ao tentar se defender, além dessas questões completamente equivocadas, houve também uma crítica ao movimento feminista absolutamente inaceitável. Mostra o olhar preconceituoso, mostra a maneira como ele vê as mulheres que lutam pelos seus direitos. A luta das mulheres pelos seus direitos, não é apenas uma luta das mulheres, é uma luta sociedade. É lamentável”, disse PC.

O narrador e apresentador Cléber Machado também opinou sobre o caso. Enfático, o jornalista repetiu o lema usado por muitos sobre assunto de assédio sexua: não é não.

Ao lado de outros comentaristas, o narrador não se esquivou do tema e foi bastante direto ao falar da gravidade do crime, ainda citando números oficiais no país.

“Não devia nem existir esse tipo de coisa, mas existe. Aliás, existe um a cada oito minutos. Então, ainda tem mais isso. A cada oito minutos há um registro de estupro. (Crime) hediondo. É isso. É aquela frase que já fi dita: ‘não é não’”, afirmou.

O caso

Robinho foi condenado em novembro de 2017 a cumprir nove anos de prisão por abuso sexual com mais cinco brasileiros em Milão no dia 22 de janeiro de 2013. Como a condenação foi em primeira instância, a defesa recorreu da decisão e aguarda por um novo julgamento, que deve ocorrer em dezembro desde ano. Robinho sempre negou todas as acusações.

Nesta última sexta-feira, o “ge” publicou uma reportagem revelando trechos de conversas de Robinho com amigos que estão anexadas no processo no Tribunal de Milão. Nas conversas, o atacante debocha do caso e confessa que praticou sexo oral com a vítima desacordada, além de presenciar o ato sexual de seus amigos no recinto.

Pouco depois, o Santos publicou um comunicado em que confirma a suspensão do vínculo contratual com o jogador por conta da situação. O clube sofreu pressão de torcedores e até dos patrocinadores, que ameaçaram cancelar seus contratos caso Robinho permanecesse no Santos.

