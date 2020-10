Esporte Conversas entre Grêmio e Cerro Porteño voltam a andar e centroavante Diego Churín pode estar próximo

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

Diego Churín possui 30 anos e defende as cores do Cerro desde 2017 Foto: Divulgação / Cerro Porteño Foto: Divulgação / Cerro Porteño

As conversas entre Grêmio e Cerro Porteño em relação a Diego Churín estão avançando. Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o tricolor está perto de chegar a um acordo com o clube paraguaio. O Cerro considera que o tricolor melhorou alguns pontos da primeira oferta e tem expectativa de desfecho positivo. No entanto, há ainda alguma diferença de valores entre os clubes.

Já pelo lado gremista, a reportagem da Rádio Grenal conversou com o presidente Romildo Bolzan Jr. sobre a vinda do atacante. O mandatário relatou que houve avanço nas tratativas para contratar o jogador, mas confirmou a informação em relação à diferença de valores.

As conversas entre os dois clubes haviam esfriado nos últimos dias por um desalinhamento em relação a quantidade de parcelas que o Grêmio pagaria por Churín. O tricolor tinha em mente pagar o valor (mais de US$ 1 mi) em quatro parcelas. Já o Cerro, pedia o montante em três.

Diego Churín possui 30 anos e defende as cores do Cerro desde 2017. Já disputou 128 partidas pelo clube, com 53 gols e, nesta temporada, marcou 7 gols em 19 jogos. O nome de Diego está dentro das buscas gremistas: um centroavante com as mesmas características de Diego Souza. O tricolor ainda busca um meia e um volante.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

