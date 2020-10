Esporte Quem deve ser o substituto de Alisson na equipe do Grêmio? Audiência da Rádio Grenal responde

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

Alisson é o jogador que mais deu assistências no Grêmio nesta temporada Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 21 de outubro de 2020

Para a partida desta quinta-feira (22) contra o América de Cali, o Grêmio não poderá contar com Alisson, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e desfalca a equipe por três semanas. O jogador sofreu uma entrada forte de Tchê-tchê, durante a partida em que resultou em 0 a 0 do último sábado (17).

A baixa do atacante pode interferir de forma significativa na equipe gremista. Isso porque além de ser um dos atletas que mais esteve em campo com a camisa do Grêmio neste ano, com 32 partidas, Alisson é o garçom da equipe tricolor. Foi o jogador que mais deu assistências no Grêmio na temporada, sete no total.

Dentre as opções de Renato, aparece Luiz Fernando. O atacante estava entre os titulares na partida contra o São Paulo, mas também saiu da partida sentindo dores. No entanto, não teve lesão constatada. Há ainda a possibilidade de Ferreira aparecer. O jovem, que vem entrando durante as partidas como substituto de Pepê, pode aparecer entre os titulares no lugar do camisa 23. Com suas características de velocidade, poderia agregar na parte ofensiva. Há ainda, Robinho. Apesar de não ter costume de jogar pelo lado, já esteve no lugar de Alisson em uma partida em que o meia esteve fora.

Em nossa conta oficial no Twitter (@rdgrenal), os torcedores votaram e o nome de Ferreira foi o mais escolhido.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

