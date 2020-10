Com isso, Yuri viajará ao Chile com a delegação colorada e ficar à disposição do técnico Eduardo Coudet para a partida que vale a classificação do Inter na fase de mata-mata da Libertadores. O Inter enfrenta a Universidad Católica, às 21h30, no San Carlos de Apoquindo, em Santiago. Para se classificar, o Inter só depende de um empate. Se vencer, pode ficar até assumir a liderança do grupo.

Confira na íntegra a nota da assessoria do clube:

O Internacional recebeu hoje o ofício com a confirmação de retificação da convocação do atleta Yuri Alberto. Com isso, o jogador se apresentará à Seleção Sub-20 na sexta-feira (23/10), após o jogo diante da Universidad Católica.

Seleção Sub-20