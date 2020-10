Esporte Geromel concede entrevista coletiva e destaca: ”Vamos fazer nosso melhor para fazer um bom jogo”

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na tarde dessa quarta-feira (21), o zagueiro gremista Pedro Geromel concedeu uma entrevista coletiva, em preparação para o duelo contra o América de Cali, pela Libertadores.

O Grêmio vem para o confronto classificado para a próxima fase da competição, mas ainda não como líder do grupo E, visando buscar os 3 pontos e se garantir na primeira colocação, Geromel projetou a partida: ”Decidir em casa é sempre uma vantagem, sabemos que é importante. Vamos fazer nosso melhor para fazer um bom jogo e garantir a vitória sobre o América de Cali.”

Após a polêmica com a arbitragem na partida contra o São Paulo, do último sábado (17), o Grêmio entrou no STJD pedindo a anulação da partida, sobre isso, como capitão, o zagueiro ressaltou pontos importantes sobre a manifestação gremista: ”As regras precisam ser mais claras, o São Paulo reclamou quando foi prejudicado e agora aconteceu isso. Eu espero que as ações da arbitragem melhorem, que seja um momento de aprendizagem.”

Fora da Libertadores, o tricolor encontra dificuldades para engrenar no Campeonato Brasileiro, soma empates e algumas derrotas, portanto, Geromel salientou: ”Após a pandemia não fizemos bons jogos, mas o clima foi de tranquilidade, o Renato acredita no grupo, nós acreditamos no grupo, então, é importante que tenhamos essa consciência para melhorar nas partidas.’‘

”Vários jogadores estão chegando, o grupo vai mudando. E eu, Kannemann e Maicon, que temos poder de liderança buscamos auxiliar eles para que se sintam mais à vontade e a gente ajude eles a entender exatamente o que o Renato pede.”, acrescentou.

Com Alisson machucado e desfalcando a equipe por 3 semanas, o Grêmio terá problemas para enfrentar o América de Cali, sobre isso, o zagueiro deu destaque: ”Todo jogador de qualidade faz falta, ele é muito qualificado e tenho certeza que o Renato vai poder escolher quem colocar na posição, visto que temos jogadores muito bons.”, disse.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

