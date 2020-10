Esporte Departamento de futebol feminino gremista informa 10 resultados positivos para COVID-19

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

Foto: Jessica Maldonado / Grêmio FBPA

Às vésperas do jogo das Gurias Gremistas contra o Corinthians, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro A1, que acontece no próximo domingo (25), o grupo do departamento de futebol feminino realizou nova bateria de exames para COVID-19. Do total de 40 testes realizados, no método RT-PCR, 10 tiveram resultado positivo para Covid-19 – cinco atletas e cinco membros da comissão técnica.

Os integrantes, não revelados, já receberam a orientação correta e vão se manter em isolamento social até estarem aptos à retornar as atividades.

Antecipando os testes solicitados pela CBF, que normalmente acontecem até quatro dias antes de cada partida, o Departamento Médico programou coletas para o início da semana, realizadas na segunda e terça-feira.

A partida contra o Corinthians deve se manter, acontece no domingo (25), na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

