Acontece Diogo Nogueira faz show gratuito em Torres neste sábado (07)

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Apresentação será na Praia dos Molhes, em Torres, pelo Circuito Verão Sesc de Esportes Foto: Marcos Hermes Foto: Marcos Hermes

O samba vai dominar as areias de Torres neste sábado, dia 07 de março, com um show gratuito de Diogo Nogueira. A apresentação faz parte da programação da final estadual do 19º Circuito Verão Sesc de Esportes. Aberto a toda a comunidade, o espetáculo acontece às 21h em um palco montado na Praia dos Molhes (Praça da SAPT – Av. Beira Mar, s/n). O músico estará com seu show Tá faltando o que?, com os principais sucessos da carreira e seus últimos lançamentos, além de homenagens a grandes nomes da MPB e do samba como Djavan, Martinho da Vila, Caetano Veloso, Zeca Pagodinho e João Nogueira.

O Circuito Verão Sesc de Esportes, considerado o maior evento de praia do Sul do País, contará com a participação de atletas de mais de 100 municípios gaúchos, classificados nas etapas municipais. As modalidades em disputas neste ano são: Basquete 3×3, Beach Soccer, Handebol de Areia, Voleibol de Duplas, Futevôlei e Beach Câmbio. A realização do evento é do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, em parceria com as Prefeituras Municipais. Confira mais informações em www.sesc-rs.com.br/circuito.

Show de Diogo Nogueira na final do Circuito Verão Sesc de Esportes 2020/ 07/03 (Sábado)/ 21h/ Praia dos Molhes (Praça da SAPT – Av. Beira Mar, s/n)/ Entrada gratuita para toda comunidade

