Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Evento será no dia 8 de março, das 16h às 18h, no Baixo Barra Gastronomia Foto: Vini Dalla Rosa Foto: Vini Dalla Rosa

O próximo domingo será de muita música no BarraShoppingSul. Para homenagear as mulheres, o Barra Music Summer terá uma edição especial com a cantora Laura Dalmás. Aos 21 anos, ela já teve passagens pelo The Voice e Malhação.

No repertório, músicas de algumas das melhores cantoras nacionais e internacionais. Entre elas, Elis Regina, Rita Lee, Marisa Monte, IZA, Etta James, Amy Winehouse, Lady Gaga e Beyonce. O evento é gratuito e terá distribuição de espumantes para as clientes. O Barra Music Summer Especial Dia da Mulher acontece no Baixo Barra Gastronomia, das 16h às 18h. Além de aproveitar a boa música, os clientes podem desfrutar das mais variadas opções para happy hour e jantar.

Barra Music Summer – Especial Dia da Mulher/ 8 de março/ das 16h às 18h/ Baixo Barra Gastronomia/ Entrada Gratuita

