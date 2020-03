Acontece Eduexpo, maior feira de intercâmbio do mundo, retorna a Porto Alegre com novidades

Foto: Eduexpo/Divulgação Foto: Eduexpo/Divulgação

A EDUEXPO, maior feira de educação do mundo, inicia sua 38º edição no Brasil por Porto Alegre, neste domingo (8 de março), das 14h às 19h, no BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300 – Cristal). Serão realizados seis eventos no País durante o mês de março, todos com ingresso gratuito e previsão de reunir 100 instituições de ensino e o total de 15 mil visitantes. Na feira, os participantes poderão conversar diretamente com os diretores das escolas, universidades e colleges de todos os continentes e pesquisar sobre informações de cursos de idiomas, High School (ensino médio), graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, Curso de férias, técnicos e especialização. As inscrições podem ser feitas pelo site http://www.eduexpos.com/feira. Mais informações pelo 51- 999737375 / 33881935 / 33315996

Palestras gratuitas das agências governamentais

Durante todo evento serão realizadas, gratuitamente, palestras de agências governamentais dos Estados Unidos, Canadá, França, Korea, Austrália, Nova Zelândia, Alemanha, entre outros, sobre como sistemas educacionais, destinos, oportunidades de trabalho, acomodações, vistos, financiamentos, moeda, seguro de viagem e documentação. “Esperamos que o evento seja útil para mais pessoas e que em 2020 o Brasil bata o recorde de estudantes que vão morar fora com o objetivo de aperfeiçoar os seus estudos. Estimamos um crescimento de 20% em relação ao ano passado”, complementa Daniela, especialista global no segmento e diretora de Operações para o Brasil da EDUEXPO. Veja abaixo a programação completa das palestras gratuitas que serão realizadas pelas agências governamentais e instituições de ensino.

cursos acessíveis estimulam a busca por cursos fora do Brasil

Daniela garante que estudar no exterior não é mais privilégio de quem tem alto poder aquisitivo e destaca que, ao retornar de uma viagem de estudos, quase a metade dos intercambistas (42%) aumentam as suas chances de emprego no Brasil. “Com planejamento, o intercâmbio cabe em todos os bolsos”, diz a especialista. “É possível fazer um curso de inglês na multicultural Toronto, de quatro semanas, por 12 prestações de R$ 280,00, incluindo taxas de matrícula e materiais didáticos.

Quem optar pela linda Dublin, capital da Irlanda, vai encontrar na EDUEXPO um curso de inglês de seis meses e meio com uma semana de residência estudantil, mais taxa de matrícula, materiais didáticos e transfer por 12 parcelas de R$ 1.186,00. Em Malta, um dos seis destinos mais procurados por intercambistas nos últimos anos, por oferecer a opção de estudar e trabalhar, um mês de curso pode ser pago em 12 vezes de R$ 432,00”.

Para esta edição (tradicionalmente a feira acontece em março e em setembro) – a EDUEXPO traz, entre outras novidades, as duas maiores escolas de cinema do Canadá – Vancouver Film School e Toronto Film School – e a mais conceituada escola de gastronomia do mundo, a Le Cordon Bleu, fundada em Paris em 1895.

Também já estão confirmadas a presença de instituições de ensino de primeira linha da Europa, Estados Unidos, Coreia do Sul, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, como a University of Westminster, em Londres, que foi a primeira universidade politécnica da Inglaterra e berço do cinema britânico, famosa pelos cursos de Arquitetura, Filme, Negócios, Artes e Design e a Univeristy of California, de San Diego, considerada a 15ª melhor universidade do mundo. Além disso, agências educacionais dos governos do Canadá, Estados Unidos, França, Coréia do Sul, Nova Zelãndia, Austrália, Dinamarca, Holanda e Alemanha estarão presentes.

Programa ‘Bienvenue en France” facilita a permanência de estudantes internacionais

A agência governamental Campus France estará no evento divulgando o seu sistema educacional com foco no Programa de bolsas “Bienvenue en France”, anunciado no final do ano passado pelo Primeiro-ministro francês, Edouard Philippe. Na edição 2020-2021, a Embaixada da França está oferecendo mais de 80 bolsas parciais aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que estejam participando do processo de candidatura às universidades públicas na França, nos níveis da graduação (Licence) e pós-graduação (Master). O projeto inclui a exoneração parcial das taxas universitárias e medidas como a facilidade de obtenção de visto e o aumento de cursos oferecidos em inglês.

Maior case mundial do setor tem carimbo brasileiro

Somente no último ano, a FPP Edu Media, empresa organizadora dos eventos com origem paulista, realizou 120 feiras em 25 países que incluem Brasil, México, Inglaterra, Espanha, Itália, India, Coreia do Sul, Marrocos, Camarões, Costa do Marfim e Senegal. Com experiência de quase 20 anos nesse mercado que triplicou de tamanho nos últimos dez anos, o fundador da EDUEXPO, Julio Ronchetti, criou o maior case global no segmento de organização de feiras de intercâmbio e conquistou a parceria exclusiva do Governo do Canadá, principal destino escolhido por brasileiros há 14 anos e dos principais países procurados pelos estudantes.

“Temos equipes próprias em todos os países onde realizamos as feiras, o que traz muito conhecimento de mercado e contribui para ajudar os estudantes a fazerem as melhores escolhas”, explica Daniela Ronchetti, diretora operacional da EDUEXPO no Brasil. “A presença dos diretores dos departamentos internacionais das instituições de ensino nos eventos e das melhores agências de intercâmbio, os seminários com temas de interesse dos visitantes e a presença dos governos de países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul e França, é um diferencial fundamental para auxiliar quem planeja a sua sonhada viagem de estudos no exterior”, complementa.

Pesquisa sobre o intercâmbio no Brasil publicada em 2019 pela Belta (Associação das Agências Brasileiras de Intercâmbio)

Ø Mesmo em tempos de crise econômica, o mercado de educação internacional cresceu mais de 12% em 2019, alcançando a marca inédita de 415 mil estudantes, de acordo com a última projeção da Belta (Associação das Agências Brasileiras de Intercâmbio). Nos últimos dez anos, esse mercado triplicou de tamanho.

Ø A pesquisa mostrou que os cursos de idiomas, em primeiro lugar de língua inglesa, são os mais procurados, seguido de cursos de idiomas com trabalho temporário e cursos de férias para adolescentes. Os cursos de graduação aparecem em quarto lugar e em seguida vem o conhecido High School.

Ø Em média, a maioria dos estudantes brasileiros (28%) investiu entre R$ 5 mil e R$ 10 mil em um intercâmbio. No total, o mercado de intercâmbio atingiu US$ 1,2 bilhão (R$ 4,8 bilhões) em 2018.

Ø Os destinos mais procurados são Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Irlanda e Malta. O Canadá segue liderando o ranking de melhor país para estudar há 14 anos. E Malta aparece pela primeira vez entre os seis destinos mais procurados porque implantou a política do intercambista ter a possibilidade de estudar e trabalhar.

