Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Reunião-almoço com a embaixadora do Canadá no Brasil, Jennifer May e comitiva tem por objetivo apresentar o panorama geral da economia daquele País e do RS e buscar parceiros locais para negócios e inversões mútuas. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Sindiatacadistas realizará na próxima sexta-feira em Porto Alegre reunião-almoço com a embaixadora do Canadá no Brasil, Jennifer May e comitiva com o objetivo de apresentar o panorama geral da economia daquele País e do RS e buscar parceiros locais para negócios e inversões mútuas.

O Canadá participa com 2,48% nas exportações mundiais, com destaque para manufaturas (51,1%), combustíveis e produtos minerais (25,6%) e produtos agrícolas (15,6%) e nas importações mundiais sua participação é de 2,61% sendo manufaturas (77,2%), combustíveis e produtos minerais (9,9%) e produtos agrícolas (9,1%).

Com realização a cargo do Sindiatacadistas, Federação das Câmaras de Comércio Exterior – FCCE e da Associação Comercial de Porto Alegre o evento conta com o apoio da Fiergs/Ciergs, Fecomércio-RS, Farsul e Governo do Estado.

A reunião será realizada às 12h30 na Associação Comercial de Porto Alegre – Largo Visconde do Cairú, nº 17 (Palácio do Comércio).

