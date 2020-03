Acontece Angus e Brangus participam juntas do Carne, Pampa & Gente em Uruguaiana

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Foto: Sabrina Gabana

A Associação Brasileira de Angus e a Associação Brasileira de Brangus dão início, neste final de semana, a uma agenda conjunta de promoção da carne premium. As entidades participam da primeira edição do Carne, Pampa & Gente, festival que espera reunir mais de duas mil pessoas na Praça da Santinha, em Uruguaiana (RS) neste sábado (7/3), das 17h às 23h. A integração entre as raças seguirá ao longo do ano com outros eventos voltados para promoção da carne certificada, como o Mosaico do Agronegócio, de 17 a 19 de junho em Gramado (RS). Segundo o presidente da Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski, a pecuária precisa se unir por projetos que fomentem o consumo e ofereçam ao produtor opções de uso da alta genética em seus criatórios. “Podemos trabalhar com mais força se tivermos estratégias conjuntas. Angus e Brangus são coirmãs e iremos colocar isso em prática em 2020”, ressaltou.

O vice-presidente da Associação Brasileira de Brangus, João Paulo Schneider da Silva, o Kaju, também encampa a aproximação entre as raças. “Qualquer evento em que possamos estar juntos representa um ganho. Produzir carne de qualidade é a nossa razão de ser”, defendeu o criador. Juntos, confiam eles, poderão atender com mais ênfase à crescente demanda dos consumidores por carne de qualidade. “Temos as soluções para quem quer produzir com ganho de produtividade de forma a atender à exigência de consumidor. A Carne Premium é um setor que só cresce”, salientou Kaju.

Fortalecendo esse novo momento, Angus e Brangus estarão juntas em uma estação de comercialização de carne no festival, que ocorre às margens do Rio Uruguai com entrada franca e direito a chimarrão ao pôr do sol, shows culturais e um cardápio de primeira a preços populares. Na banca da Angus e Brangus, será servido capa de filé Angus certificada assada na parrilla em porções de 150 gramas e guarnecida de farofa nobre com especiarias e legumes defumados (cebolas assadas e moranga) a R$ 12,00 a porção. A expectativa é que sejam consumidos 80 quilos de Carne Angus Certificada. Segundo o uruguaianense e chef assador Guilherme Beltrame, uma equipe de quatro profissionais promete esmero na parrilla para mostrar no prato todas as potencialidades da carne Angus. “Trabalho muito com Carne Angus Certificada porque ela oferece alta qualidade e padronização, o que nos dá segurança de entregar sempre o melhor ao nosso cliente”, pontuou, reforçando o marmoreio e acabamento dos cortes.

Aberto ao público, o evento busca reunir a comunidade ao redor do fogo de forma a valorizar os atributos da carne como alimento saudável. “Essa ação surgiu de uma parceria entre a Prefeitura de Uruguaiana, o Sindicato Rural e a Unipampa, como uma forma propositiva de falar sobre as qualidades da carne”, indicou Kaju. Além de informações técnicas sobre a produção do campo ao frigorífico, os participantes também receberão dicas de médicos sobre a relevância do consumo de carne para a saúde humana.

Nivaldo Dzyekanski completa que o encontro também é um momento de integração entre as famílias da Fronteira-Oeste. “Uruguaiana é uma cidade importante para a Angus porque é onde nasceu a Associação. A Fronteira-Oeste do Rio Grande do Sul ainda concentra boa parte de nossos criatórios e estaremos ao lado da comunidade nesta ação”.

