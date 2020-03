Acontece Exposição no DC Shopping apresenta mais de oito mil miniaturas de veículos e passeio gratuito em minicarreta para as crianças

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Foto: Divulgação

Neste sábado, dia sete de março, das 10h às 17 horas será realizado no DC Shopping a Expominis RS, único evento de colecionismo do Estado. Colecionadores e comerciantes vão expor mais de oito mil miniaturas customizadas, em diversas escalas, de carros clássicos, esportivos, caminhões e temas variados (nacionais, muscle car e temáticos de filmes).

Além da exposição, que ocorre no pavilhão C, uma das atrações, para as crianças, será passeio cortesia pelas alamedas do Shopping em uma minicarreta. Entre os participantes está o empresário de Canoas Everton Alfonsin, da Cia do Caco, que além de disponibilizar a minicarreta, também vai destinar parte da arrecadação da venda das miniaturas para ação social. O evento é promovido pela Expominis e tem entrada franca.

