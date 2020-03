Acontece CinePsiquiatria exibe “Parasita”, ganhador do Oscar 2020, no GNC Cinemas Praia de Belas

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

O GNC Cinemas em conjunto com o Praia de Belas Shopping, Associação de Psiquiatria Cyro Martins (CCYM), Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e Associação Psiquiátrica da América Latina (APAL), trazem mais uma edição do CinePsiquiatria ABP/APAL, no dia 14 de março, sábado, às 10h30, com o grande ganhador do Oscar 2020: o filme “Parasita”.

Após a exibição do filme, ocorre o debate com os médicos psiquiatras convidados: o Presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina (APAL) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Dr. Antônio Geraldo da Silva; a médica psiquiatra e professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Dra. Analuiza Camozzato; e o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Pós-Graduação em Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP), Dr. Luis Augusto Rohde.

Dirigido por Bong Joon-ho, o sul-coreano “Parasita”, de 2019, é uma mistura de comédia e crítica social, que ganhou notoriedade internacional depois de vencer a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, França. Este ano, o longa-metragem sagrou-se também o grande vencedor do Oscar ao ser premiado com as estatuetas de Melhor Filme – a primeira produção de língua não inglesa a receber nesta categoria –, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional.

A história retrata as ações de uma família pobre, os Kim, que manipula outra família, os abastados Park, para arrumar trabalho. Através de uma série de mentiras e planos mirabolantes, eles conseguem se infiltrar na mansão luxuosa. A casa, no entanto, também está cheia de mistérios, que os Kim vão desvendando no desenrolar dos fatos.

Há mais de dois anos, o CinePsiquiatria ABP/APAL proporciona debates sobre saúde mental pautados pelo enredo de um filme, sempre com meia-entrada para todos. A proposta desta edição é trazer para a discussão, entre outros temas, questões como desigualdade social e alienação coletiva.

O CinePsiquiatria tem a coordenação nacional do Dr. Antonio Geraldo da Silva pela ABP e APAL local, do Presidente e do Vice-Presidente da Associação de Psiquiatria Cyro Martins, os médicos psiquiatras Dr. Claudio Meneghello Martins e Dr. Euclides Gomes, respectivamente, além do médico psiquiatra Dr. Walmor Piccinini.

Os ingressos, com 50% de desconto para todos os públicos, estão à venda no site MailScanner detectou uma possível tentativa de fraude de “urldefense.proofpoint.com” www.gnccinemas.com.br ou na bilheteria do cinema.

CinePsiquatria com o filme “Parasita”/ Sessão comentada com os convidados, médicos psiquiatras, Dr. Antônio Geraldo da Silva, Dra. Analuiza Camozzato e Dr. Luis Augusto Rohde/ 14 de março, sábado, às 10h30/ GNC Cinemas do Praia de Belas Shopping.

Ingressos com 50% de desconto podem ser adquiridos pelo site MailScanner detectou uma possível tentativa de fraude de “urldefense.proofpoint.com” www.gnccinemas.com.br ou no local

Curadoria: Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), Associação Psiquiátrica da América Latina – APAL e, localmente, Associação de Psiquiatria Cyro Martins (CCYM.)

