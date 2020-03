Acontece Canoas Shopping faz promoção compre e ganhe com ecobag personalizada em homenagem ao Dia da Mulher

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

De 6 a 8 de março o Canoas Shopping realiza a Promoção Dia da Mulher, que vai dar ecobags personalizadas com o nome da cliente. O objetivo é presentear as mulheres em homenagem ao seu dia.

Para ganhar basta reunir R$ 150,00 de notas ficais de compras realizadas nas lojas participantes do Canoas Shopping durante os dias da promoção. Depois é só trocar por um cupom que dá direito ao presente. Cada CPF tem direito a uma ecobag.

As ecobags podem ser trocadas no balcão de trocas na Central de Relacionamento, nos horários de funcionamento do Canoas Shopping: sexta-feira e sábado das 10h às 22h e domingo das 11h30 às 22h.

A promoção foi criada para celebrar o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado em todo o mundo no dia 8 de março.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário