Poder Feminino no Franchising: Andrea Kohlrausch é presidente da Calçados Bibi

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Andrea Kohlrausch ocupou o lugar de seu pai e antecessor na presidência. Foto: Divulgação Andrea Kohlrausch ocupou o lugar de seu pai e antecessor na presidência. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Assumir a presidência de uma empresa que é pioneira no segmento de calçados infantis e está em constante crescimento no mercado brasileiro há mais de 70 anos é um desafio e tanto. Liderar uma equipe e mantê-la engajada é fruto de líderes maduros que inspiram colaboradores. Em empresas familiares, como a Calçados Bibi, sucessões no cargo de presidência são inevitáveis com o passar dos anos. O principal desafio é manter o legado e DNA da marca com excelência na próxima gestão. E sabemos que todo o processo é minucioso, ou seja, a passada do bastão não pode e não deve ser feito às pressas. Em abril de 2019, data em que a marca comemorou os 70 anos de atuação da Bibi no Brasil, foi finalizado o processo que contou com várias etapas e durou exatos sete anos. Dessa forma, Andrea Kohlrausch ocupou o lugar de seu pai e antecessor na presidência.

No dia 25 de abril, o empresário Marlin Kohlrausch, que atua na empresa há 45 anos, sendo mais de 40 como presidente, terminou seu mandato. Para sucedê-lo, sua filha Andrea foi indicada pelos diretores e pelo Conselho Consultivo para ocupar o cargo de presidente. Na ocasião, a então diretora era responsável pela área de varejo e expansão de franquias da rede. Após o anúncio, a atual presidente contou com todo apoio da diretoria, já que a nomeação para o cargo está em linha com as diretrizes estratégicas do Conselho Consultivo.

Quando o processo começou, os herdeiros da terceira geração começaram a ser desenvolvidos e capacitados para a sucessão. Timing certo para promover tais mudanças. “A minha escolha teve como base o desafio dos próximos anos para perpetuação da marca. Indicar uma diretora que atua na empresa há mais de 20 anos, conhece a operação completa e que deseja que a marca evolua por mais 70 anos foi a decisão final do conselho. Vale ressaltar que todos os envolvidos que participaram deste processo estavam aptos para atuar como líder e, após o anúncio, se colocaram à disposição para auxiliar de forma efetiva a nova gestão. Isso é trabalhar em equipe”, revela a presidente da Bibi.

É importante destacar que para que essa movimentação dê certo em toda e qualquer empresa, é preciso que a sucessão seja bem organizada e feita de forma saudável. É possível tornar o negócio ainda mais competitivo, seguindo sempre as diretrizes e os valores da empresa, isso nunca pode ser deixado de lado. Na Bibi, temos como principal norteador nosso propósito, que é pra criança ser criança. “Assumi a 3ª geração recebendo uma empresa saudável em todas as frentes de negócios e com a missão de tornar a Bibi uma marca global de desejo. O foco é evoluir o legado deixado sem mudar a essência da marca, que se manteve viva e sadia por anos”, explica Kohlrausch.

A Calçados Bibi fechou o ano de 2019 com 123 lojas, sendo oito unidades internacionais e 21 lojas próprias, incluindo o e-commerce. A marca registrou um aumento de 14% no faturamento da rede de franquias, além de implantar 18 novas operações, sendo 10 lojas e oito quiosques. O ano de 2019 também marcou o início da expansão internacional na Romênia e no Equador. Para 2020, a marca planeja abrir 51 novas unidades, sendo 10 delas fora do Brasil. Além disso, a expectativa de crescimento na rede de franquias é de 25%, e na indústria superior a 10%. Ainda para 2020, a produção fabril deve acompanhar o crescimento da indústria, sendo em torno de 10%, o equivalente a 2,2 milhões pares de calçados fabricados por ano.

Sobre Andrea Kohlrausch

Andrea Kohlrausch, atual presidente da Calçados Bibi, tem MBA em Gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral de Minas Gerais, especialização em Liderança pela FDC/Kellogg School of Management em Evanston (EUA), participação do IEE (Instituto de Estudos Empresariais) e experiência na área internacional, implantando a área comercial de exportação interna na Bibi e expandindo as exportações para além da América Latina. Além disso, atuou também em diversas áreas da empresa e, em 2010, liderou a estruturação da Bibi Franchising, expandindo o projeto de lojas exclusivas da marca para mais de 65 cidades em 23 estados brasileiros, além dos pontos internacionais, registrando um crescimento da rede desde o ingresso no mercado de franquias, em 2008.

Sobre a Calçados Bibi

Fundada em 1949, a Calçados Bibi é referência no mercado de calçados infantis. Com fábricas em Parobé (RS) e em Cruz das Almas (BA), produz mais de 2 milhões de pares ao ano. Presente em mais de 70 países nos cinco continentes, no Brasil está em mais de 3.500 mil pontos de venda multimarcas, além do e-commerce e de uma rede de franquias com mais de 120 lojas. A marca de calçados infantis é pioneira e líder em desenvolver produtos a partir de pesquisas e estudos científicos. Conquistou reconhecimento do setor a partir do trabalho que desenvolve com os calçados fisiológicos e no emprego de tecnologia da palmilha Fisioflex Bibi – que proporciona a sensação de andar descalço no seu público-alvo: as crianças. A empresa é ainda a única calçadista certificada pelo Selo Diamante de Sustentabilidade, que atesta o compromisso com as iniciativas nos processos industriais, bem como o desenvolvimento de ações em sintonia com os pilares estabelecidos pelo programa de Origem Sustentável: Ambiental, Econômico e Social.

