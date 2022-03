Brasil Diplomata diz que comentários do deputado estadual Arthur do Val sobre ucranianas são “inaceitáveis”

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Anatoliy Tkach, encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia no Brasil, foi questionado sobre falas machistas e misóginas do deputado estadual Foto: Reprodução Anatoliy Tkach, encarregado de negócios da embaixada da Ucrânia no Brasil, foi questionado sobre falas machistas e misóginas do deputado estadual. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, classificou neste sábado (05) como “inaceitáveis” as declarações do deputado estadual de São Paulo Arthur do Val (Podemos-SP) sobre mulheres ucranianas.

Áudios em que o deputado estadual faz declarações machistas e misóginas se tornaram públicos nesta sexta-feira (04). Nas gravações, Arthur do Val, conhecido como “Mamãe Falei”, diz que as mulheres ucranianas são “fáceis, porque são pobres”.

“Os comentários [do deputado estadual] são inaceitáveis, dessa natureza são inaceitáveis”, disse Tkach ao ser questionado sobre as falas de Arthur do Val. Perguntado se a fala do parlamentar interfere na relação da Ucrânia com o Brasil, o diplomata disse que não se tratou de uma declaração oficial do Brasil. “Isso não é uma declaração oficial do Brasil. Eu entendo [que a declaração] foi feita em uma conversa do parlamentar”, disse.

