Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Partida ocorreu pela décima rodada do campeonato Foto: Gustavo Henemann/ECNH Meia tricolor Gabriel Silva (de branco) fez o seu primeiro gol como profissional. (Foto: Lucas Uebel/GFPA) Foto: Gustavo Henemann/ECNH

Jogando fora de casa na tarde deste sábado (5), o Grêmio empatou em 1 a 1 com o Novo Hamburgo em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. Com esse resultado, o Tricolor se mantém na vice-liderança do torneio, com 18 pontos – um a menos que o Ypiranga de Erechim, mas com uma partida a menos. Já o time do Vale do Sinos está em terceiro (15 pontos).

Quem abriu o placar no Estádio do Vale foram os donos da casa, aos 26 minutos do primeiro tempo, com o atacante Da Silva. Os anfitriões (de uniforme reserva, na cor branca) só igualaram o escore quando aos 39 minutos da etapa complementar, com o meia Gabriel Silva – que ainda não havia colocado a bola no fundo da rede como profissional.

“Muito feliz pelo primeiro gol no profissional do Grêmio”, comemorou o atleta de 19 anos, acrescentando um desabafo sobre a perda recente de um familiar e incentivador: “Quero dedicar esse gol a meu avô que faleceu há dois dias. O momento está sendo muito difícil pra mim.”

Ainda mais próxima da classificação para as semifinais do Gauchão, a equipe porto-alegrense tem agora pela frente o Grenal nº 435, às 21h de quarta-feira (9) no estádio Beira-Rio. O clássico deveria ser realizado no sábado anterior (26 de fevereiro) mas acabou suspenso por causa de ataque ao ônibus da delegação gremista, incidente que resultou em ferimentos no meia paraguaio Villasanti – que já se recuperou e esteve em campo neste sábado.

Primeiro tempo

Os instantes iniciais da partida foram de equilíbrio, apesar de um domínio maior por parte dos gremistas. Uma das primeiras chegadas ao campo de ataque aconteceu aos 4’, quando Orejuela foi a linha de fundo e cruzou, mas a defesa adversária conseguiu o corte. Em seguida, Villasanti recebeu na área e ao tentar o domínio, foi travado pela marcação.

Passados dez minutos, Geromel recuperou a bola no meio-campo e trabalhou com Janderson, que devolveu o passe para o zagueiro. Avançando até a entrada da área, o camisa 3 fez um cruzamento buscando Diego Souza, mas a defesa do Novo Hamburgo fez o corte.

Os adversários responderam aos 19’, após cobrança de escanteio. A bola foi colocada na área, Luis Gustavo desviou de cabeça e Brenno espalmou. No rebote, Michel Renner mandou na trave, assustando a defesa tricolor. Em resposta, o Grêmio chegou com Rildo pela esquerda, que fez uma jogada individual e finalizou. A bola desviou na marcação e saiu pela linha de fundo.

O Novo Hamburgo conseguiu abrir o marcador aos 26 minutos, quando Da Silva cortou a marcação e chutou forte, mandando para o fundo das redes, sem chances de defesa do goleiro Brenno.

Aos 32’, foi a vez de Campaz ganhar do defensor e acionar Rildo, ao lado, que finalizou de primeira. A bola desviou na zaga e passou longe da meta. O NH seguiu no campo de ataque tricolor e mais uma vez, levou perigo ao Grêmio. Próximo dos 40’, Camargo invadiu a área e chutou forte, acertando a trave. Na reta final da partida, Rildo recebeu um cruzamento e finalizou de primeira. Raul fez uma grande defesa, impedindo o gol de empate.

Etapa complementar

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação para o segundo tempo. Aos 4 minutos, o Tricolor tentou com Villasanti, que abriu na direita para Janderson. O atacante dominou e tentou o passe para Orejuela, mas a bola saiu pela linha de fundo. Dois minutos depois, Rildo finalizou, mas Raul fez boa defesa.

Com 11’ jogados, após um bate rebate na área, a bola sobrou para Janderson, que bateu a meia altura, mandando a gol – o goleiro do NH defendeu novamente. Sete minutos depois, foi a vez de Bitello fazer um cruzamento e dentro da área, a bola acabou batendo no braço de Islan, mas nada foi marcado.

O Grêmio ameaçou também com Gabriel Silva, aos 20’, que chutou da esquerda e mandou em direção ao gol, mas a bola saiu pela linha de fundo. Em seguida, Elias recebeu na direita e fez um cruzamento, mas Raul defendeu.

Aos 39 minutos da etapa complementar, após uma cobrança de escanteio, a bola foi levantada na área e Gabriel Silva desviou de cabeça, igualando o marcador. Com o empate, o Grêmio chega mais próximo da classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho.

Ficha técnica

– Novo Hamburgo: Raul; Camargo, Islan, Luís Gustavo (Kesley) e Higor; Kaio César (Welton Heleno), Felipe Guedes, Júnior Timbó (Jeffinho) e Alex (Ednei); Michel Renner (Escobar) e Da Silva. Técnico: Gelson Conte.

– Grêmio: Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Bitello), Villasanti (Vini Paulista), Janderson (Elias), Campaz (Benítez) e Rildo (Gabriel Silva); Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Gustavo Marin Schier.

