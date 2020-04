Colunistas Direção da Band aprova o projeto do “Band Repórter”

Por Flávio Ricco | 6 de abril de 2020

O “Rede TV! 20 Anos”, da Rede TV!, na próxima sexta, irá reunir as melhores entrevistas da Luciana Gimenez, apresentadas no “Superpop” e “Luciana by Night”. (Foto: Reprodução)

A produção de um programa semanal de reportagens, aquilo que sempre foi um dos maiores desejos da alta direção da Band, especialmente do seu diretor de jornalismo, Fernando Mitre, está bem próxima de ser colocado em prática.

Aliás, não fosse a paralisação imposta e a necessidade de voltar todas as atenções para a cobertura do momento atual, as providências necessárias para tornar possível o início de sua produção, nesta altura, já estariam em um estágio bem avançado.

De acordo com pessoas diretamente envolvidas com a questão, o projeto está desenhado, ainda no papel, mas pronto e só na espera de receber necessárias providências.

Informa-se, inclusive, que o diretor executivo de jornalismo, Rodolfo Schneider, também é um dos mais entusiasmados com a iniciativa e tem colaborado de forma bem eficiente para a sua realização.

Um programa como o “Band Repórter” só consolidará ainda mais a marca do jornalismo da Band.

TV Tudo

Na cola do Prior

Conforme informado, no dia seguinte à sua eliminação, a Record já colocou pessoas do seu artístico atrás do ex-brother Felipe Prior, para convencê-lo a participar da próxima “Fazenda”.

Se essa aproximação já aconteceu ou não, ainda não é possível saber.

Não para

As gravações de novelas da Record foram interrompidas por causa do coronavírus, mas, nos estúdios do Rio de Janeiro, outras equipes continuam trabalhando.

São os profissionais responsáveis por edição e finalização das duas produções – “Gênesis” e “Amor sem Igual”.

Nada ainda

Em se tratando da novela do João Emanuel Carneiro, na fila das 21h da Globo, por enquanto não existem maiores novidades quanto a formação do seu elenco.

Os únicos nomes confirmados até agora são os de Letícia Colin e Glória Pires.

Na espera

Adriane Galisteu está pronta, documentos e caneta na mão para assinar contrato com a Record.

Só que tem um porém: com a mudança de planos e a desistência de fazer o “Power Couple” nesse momento, o acerto dificilmente será sacramento agora.

Próxima atração

O “Rede TV! 20 Anos”, da Rede TV!, na próxima sexta, irá reunir as melhores entrevistas da Luciana Gimenez, apresentadas no “Superpop” e “Luciana by Night”.

Entre elas, Donald Trump, Britney Spears, Arnold Schwarzenegger, Charlie Hunnam, Bryan Adams, Laura Pausini, Seal e Mick Jagger.

Cabe lembrar

Na história, o “Superpop” teve outros apresentadores importantes.

Começou com Adriane Galisteu e, além dela, Fabiana Saba e Otávio Mesquita. Cabe saber se tais detalhes também serão citados no especial.

Contra o coronavírus

As principais TVs também têm adotado medidas de prevenção contra o coronavírus. A Band, por exemplo, na noite da última quinta-feira, fez a sanitização por nebulização em toda a empresa.

Este procedimento elimina microrganismos nocivos e previne a proliferação de doenças com a utilização de quaternário de amônio.

Ponto morto

Na parte que diz respeito aos investidores, o processo do Fox Sports parou completamente. Aliás, o mercado financeiro como um todo.

Difícil saber se o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), em meio aos acontecimentos, dará prosseguimento. Provavelmente não.

Não avançou

Data hoje, nenhuma informação sobre novo jornal na Rede TV!, com conteúdo destinado exclusivamente ao coronavírus, mesmo com dois pilotos finalizados.

Pelo andar da carruagem, está difícil sair.

Uma coisa…

O governo federal autorizou uma medida provisória, que autoriza as empresas reduzirem a jornada de trabalho e salários dos empregados por até 3 meses.

O Grupo Silvio Santos já começou a analisar a questão.

… E outra

Todos os gestores das empresas do GSS, entre elas o SBT, já foram avisados que nada poderá se alterar em relação à posição atual dos seus funcionários.

Demissões e promoções não serão autorizadas.

Alternativa

Izabella Camargo também já está operando a todo vapor com o seu canal no YouTube e todas as semanas, ao sábado, colocando no ar entrevistas inéditas.

Está há três meses nisso. Neste último sábado, a sua conversa foi com a Juíza do Trabalho, Mylene Ramos Seidl. Está disponível.

Tudo certo

Em 16 de março a coluna informou que eram fortes os comentários sobre a ida de João Beltrão (ex-diretor de jornalismo da Record Brasília) para a CNN Brasil. Martelo batido há poucos dias.

O profissional foi dispensado pela Record em meio a um episódio de denúncia de racismo. Ele teria tentado evitar que quatro jornalistas fossem demitidas após serem acusadas de cometer atos racistas contra colegas de trabalho.

Função

João Beltrão se tornou o novo editor chefe do programa ‘Expresso CNN’, apresentado por Monalisa Perrone e Carol Nogueira.

Ele substitui Darlan Penido – promovido para cargo de executivo de branded content.

C´est fini

Na Record já existe a decisão que, diante do atual panorama, não é possível agora planejar ou realizar qualquer estudo em relação à grade de programação.

Depois dos ajustes recentemente realizados, entre os principais aqueles que envolveram Xuxa e Sabrina Sato, não há o desejo de fazer mais nada por enquanto. E todo e qualquer produto, daqui em diante, só irá ao ar depois de pesquisas e cuidadosas análises.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas