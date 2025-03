Política Direita bolsonarista abre dez frentes narrativas e dificulta defesa em discurso único

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Pronunciamentos de ex-presidente e de aliados após julgamento expõem argumentações diversas, com críticas a imparcialidade. (Foto: Reprodução)

A partir do julgamento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente e seus aliados abriram dez frentes narrativas para criticar as decisões. Segundo pessoas do entorno de Bolsonaro, a diversidade de argumentações tem dificultado a formação de um único discurso a favor dos réus. Há aliados, no entanto, que consideram que a profusão de críticas aos atos do STF reforça o discurso político usado por Bolsonaro como vítima de perseguição.

Nos dois pronunciamentos de Bolsonaro e nas redes sociais de aliados após o fim do julgamento, houve acusações de que o processo se trata de uma perseguição ao ex-presidente; críticas ao foro do julgamento, ao direito de defesa considerado cerceado, à suposta suspeição dos ministros, às provas da investigação e às penas dos presos no 8 de Janeiro; a tese de que uma eventual condenação tem pano de fundo eleitoral; a defesa da inocência de Bolsonaro; desinformação; e um discurso comparando a gestão passada com a de Luiz Inácio Lula da Silva.

Para o senador Rogério Marinho (PL-RN), aliado próximo a Bolsonaro, as numerosas frentes abertas para compor o discurso de que o ex-presidente está mal compreendida. “Você tem aí um cardápio, e vai buscando os ingredientes que acha mais adequado para formatar o seu discurso”, afirma ele. “Se a sociedade está entendendo que se trata de uma perseguição, é a quem nós devemos nos voltar”.

Já o bolsonarista Paulo Figueiredo tem críticas à profusão de argumentos. Ele, que mora nos Estados Unidos e costuma atacar a conduta do ministro Alexandre de Moraes, publicou em rede social reparos às declarações de Bolsonaro após o julgamento na última semana.

“A ida de Bolsonaro ao STF tinha tido excelente repercussão. Passou enfrentamento, coragem e liderança. A ideia era, ao final do julgamento, ele ter a palavra final em uma coletiva de imprensa que dominaria os noticiários. Mas, impossível Bolsonaro manter uma boa estratégia por dois dias seguidos. Hoje, já desistiu de ir e cagou tudo. Vai dar uma entrevista sei lá onde, com a impressão de comportamento errático. É um ótimo homem, mas um péssimo estrategista. Não é à toa que estamos nesta merda de dar gosto”, escreveu.

Bolsonaro, que foi ao Senado, no segundo dia, para assistir ao julgamento no gabinete de seu filho Flávio Bolsonaro (PL-RJ), centrou a maior parte de seu discurso em sua própria defesa e, saindo do roteiro planejado, em desinformação requentada de seus tempos de presidente.

Em frente ao Senado, Bolsonaro expôs argumentos como o de, por exemplo, ter apoiado uma transição democrática para o governo eleito e de não ter tido intenção de criar o caos no País. Afirmou que não houve tentativa de golpe no 8 de Janeiro e que, se tivesse pretensão de permanecer indevidamente no poder, não teria deixado comandantes escolhidos por Lula assumirem.

Ele mencionou uma transmissão ao vivo, feita antes de voar para os Estados Unidos, em que teria defendido respeito à Constituição. E que nunca convocou os Conselhos da República e de Defesa Nacional — que seria, segundo ele, o primeiro passo caso quisesse assinar um decreto instituindo Estado de Defesa, uma preparação para o golpe.

“Eu saí daqui dia 30 de dezembro, porque eu não queria passar a faixa para um cara com um passado como o Lula tem. Não é crime nenhum não passar a faixa. Não está escrito que é proibido não passar a faixa”, defendeu-se da atitude antidemocrática.

O ex-presidente deu grande destaque ao inquérito 1361 de 2018, instaurado para apurar supostas tentativas de fraudar o sistema eletrônico de votação. Até hoje, no entanto, nenhuma investigação, nem mesmo aquela feita pelas Forças Armadas sob Bolsonaro, identificou qualquer vulnerabilidade nas urnas.

O pronunciamento foi recheado de desinformação. Bolsonaro repetiu, por exemplo, que as urnas são inauditáveis, que houve fraude na eleição de 2018, sugeriu uma trama entre o ministro Edson Fachin com embaixadores em 2022, que o TSE influenciou o pleito contra ele e a favor de Lula, e que rádios deixaram de veicular propaganda eleitoral de Bolsonaro naquele ano. Todas as teses foram ou desmentidas ou nunca provadas.

Três das outras frentes narrativas passaram a se apoiar no posicionamento do ministro Luiz Fux, um dos membros da Primeira Turma do STF a votar no julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República. O magistrado tanto afirmou que o colegiado não seria o foro adequado para julgar a questão quanto se mostrou crítico à dosimetria das penas dos presos no 8 de Janeiro, que considerou excessivas.

Fux também fez uma declaração durante a leitura de seu voto que passou a ser compartilhada por bolsonaristas, que viram a oportunidade de enfraquecer o mérito da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)

