Diretoria do Simers disponibiliza estrutura para vacinação aos médicos

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

Diretoria do Simers é recebida na sede da SMS. (Foto: Divulgação/ Simers)

A Diretoria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e o novo Secretário Municipal de Saúde de Porto Alegre, se reuniram para tratar sobre a estratégia de vacinação da prefeitura contra a Covid-19 e as condições de trabalho dos médicos. O encontro ocorreu na última quinta-feira (14) e contou com a presença também do presidente da entidade, Marcelo Matias, do vice-presidente, Marcos Rovinski, e da diretora da Região Metropolitana, Alessandra Felicetti.

Na ocasião, os diretores do Simers reiteraram o apoio às ações de combate à pandemia, e ainda, colocaram a estrutura da entidade à disposição da gestão da Capital do Rio Grande do Sul, inclusive, para que a sede administrativa local sirva de base no processo de imunização dos médicos que assim desejarem.

“Esperamos contribuir com aquilo que for possível e manter uma relação de diálogo com os gestores públicos do município a fim de garantir segurança e boas condições de trabalho aos profissionais e uma saúde de qualidade aos cidadãos porto-alegrenses”, afirmou o presidente da entidade.

