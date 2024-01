Rio Grande do Sul Diretoria do Sindienergia-RS para 2024/2027 toma posse nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

A gestão estará à frente de um setor com previsão de investimentos de R$ 26 bilhões no Rio Grande do Sul até 2030 Foto: Reprodução A gestão estará à frente de um setor com previsão de investimentos de R$ 26 bilhões no Rio Grande do Sul até 2030. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A diretoria para o período de 2024-2027 do Sindienergia-RS (Sindicato das Indústrias de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul) toma posse nesta terça-feira (23), às 9h, no auditório da Avenida Carlos Gomes, 1492, em Porto Alegre.

A gestão será liderada por Daniela Cardeal e Rafael Salomoni, presidente e vice-presidente eleitos, que terão a missão de fortalecer ainda mais um setor em consolidação no Rio Grande do Sul.

Até 2030, entre investimentos já realizados, em contratos ou que ainda serão feitos, são previstos cerca de R$ 26 bilhões para o Estado, através da geração de diversas fontes (que incluem bioenergias, hídricas, solar e eólicas) e transmissão.

O período pós 2030 inclui ainda a possibilidade de negócios em hidrogênio verde (cerca de R$ 62 bilhões), eólicas onshore (R$ 120 bilhões), eólicas nearshore (R$ 70 bilhões) e eólicas offshore (potencial de mais de R$ 800 bilhões), entre outros. De forma a beneficiar o mercado gaúcho com todo esse potencial, a nova diretoria elenca algumas áreas de atuação para os próximos anos.

Entre os programas focos do Sindienergia-RS estará o Indústria Geradora, que vai trazer as empresas que já atuam no setor de renováveis do Rio Grande do Sul, e planejar formas de fomentar seu crescimento.

A gestão também se manterá próxima aos governos municipais, estaduais e federal, e junto a entidades nacionais que representam o setor industrial brasileiro, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Serviço

Posse da gestão 2024-2027 do Sindienergia-RS

Dia: 23/1 – terça-feira

Horário: 9h

Local: Avenida Carlos Gomes, 1492 – Auditório . Porto Alegre-RS

Programação

9h Café da manhã – Interações e Entrevistas

10h Introdução – Advogada Sócia da Juchem Advocacia e Cônsul honorária do Consulado do Reino da Bélgica em Porto Alegre, Kátia Juchem

10h15min Visão e Expectativas – Secretário Adjunto da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Marcelo Camardelli

10h30min Guilherme Sari | Presidente Gestão 20/23

10h55min Leitura da Nominata dos Empossados – Advogado Sócio da Curvelo Pasqualini Advogados Associados, Conselheiro da Gestão 24/27 e Coordenador do Comitê Jurídico do Sindinergia-RS, Alexandre Curvelo.

11h Daniela Cardeal, presidente Gestão 24/27

11h30min Foto Oficial da Nova Gestão e Encerramento

