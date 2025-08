Rio Grande do Sul Diversas regiões do RS voltam a ter chuva intensa nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2025

Precipitações devem se encerrar até o fim da noite. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após uma breve trégua na chuva na tarde e noite de domingo, as chuvas voltam a se intensificar nesta segunda-feira (4) em diversos pontos do Rio Grande do Sul. As precipitações mais significativas devem se concentrar na Metade Norte do Estado – em menor escala, o fenômeno também atinge as regiões Noroeste, Norte, Nordeste, Centro e parte do Leste, acompanhado de queda nas tempertaturas.

De acordo com a empresa Metsul Meteorologia, as precipitações oscilarão de moderadas a fortes, com pancadas isoladamente torrenciais, além da chance de trovoadas e granizo em áreas específicas. É reduzida, porém, a possibilidade de vendavais.

Dados indicam que a chuva deve persistir até a noite. A tendência geral é de enfraquecimento antes da chegada da terça (5), conforme detalhado eno site metsul.com.

Com chuva, garoa e interação com o ar frio, a tarde deve ser fria em Porto Alegre e cidades vizinhas, Litoral Norte, Vales e Serra, todos com temperaturas máximas pouco expressivas. Os termômetros devem dessas regiões devem apontar de 11ºC a 13ºC no meio da tarde, senndo que na Serra estão previstas marcas abaixo de 10ºC.

Fim de semana

O fim de semana foi de muita chuva no Rio Grande do Sul, com acumulados de 50 a 100 milímetros em diversas regiões do Estado, inclusive em Porto Alegre e cidades vizinhas. Houve alagamentos em diversos pontos.

No Centro do mapa gaúcho, alguns pontos passaram de 100 mm. Os acumulados de chuva até o final da tarde desse domingo atingiram 102 mm em Cachoeira do Sul, 90 mm em Canguçu, 88 mm em São Francisco de Assis, 83 mm em Pelotas, 82 mm em Venâncio Aires, 81 mm em Restinga Seca, 78 mm em Rosário do Sul, 77 mm em Encruzilhada do Sul, 73 mm em Santa Maria e 72 mm em Jaguari.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, também foram registrados altos níveis de chuva, com marcas de 82 milímetros até o começo da noite em Nova Santa Rita e Esteio, 81 mm em Cachoeirinha, 80 mm em Alvorada, 76 mm em Sapucaia do Sul, 75 mm em Canoas e Viamão, 74 mm em Novo Hamburgo e Gravataí, 67 mm em Porto Alegre e 62 mm em Eldorado do Sul.

Ainda conforme a empresa Metsul Meteorologia, os elevados volumes de chuva foram consequência do avanço de uma frente fria que ganhou força ao encontrar ar quente trazido por uma corrente de jato em baixos níveis que fez com que a temperatura atingisse 30,8ºC em Porto Alegre no sábado (marca mais alta desde 18 de maio) e 34ºC em partes da Região Metropolitana.

(Marcello Campos)

