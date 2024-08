Geral Dmae inicia dragagem do arroio Capivara em Porto Alegre

A expectativa é de que o serviço se estenda por até seis meses, a depender das condições climáticas. (Foto: Divulgação)

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre iniciou na segunda-feira (12) o desassoreamento do arroio Capivara. A expectativa é de que o serviço se estenda por até seis meses, a depender das condições climáticas.

A programação foi dividida em quatro etapas. A primeira é a foz, que já está em execução. Depois, será feita a limpeza na altura dos pontilhões das avenidas Guaíba e Tramandaí. A terceira fase consistirá no desassoreamento do trecho entre as avenidas Tramandaí e Cavalhada. Por fim, a dragagem chegará ao trecho entre a avenida Cavalhada e a avenida Eduardo Prado.

Drenagem e lavagem

As zonas Norte, Sul, Leste e área central de Porto Alegre fazem parte da programação de limpeza da rede de drenagem e lavagem das ruas, por hidrojateamento, entre a segunda-feira (12) e o próximo sábado (17). O cronograma leva em conta serviços executados pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb).

As equipes trabalham das 8h30 às 17h, com uma hora de intervalo para o almoço. A agenda pode sofrer alterações em caso de atendimentos de emergência, ou em decorrência de chuvas intensas.

– Drenagem – As equipes que realizam a limpeza da rede de drenagem, incluindo bocas-de-lobo e poços de visita, estarão em todas as regiões de Porto Alegre nesta semana. O foco será o atendimento das demandas registradas no sistema 156. Na área central, a programação inclui os bairros Menino Deus (ruas 17 de Junho, Coronel André Belo, Múcio Teixeira e Barão do Gravataí), Praia de Belas (avenida Padre Cacique) e Centro Histórico (rua Dr. Flores e entorno).

Já na Zona Norte, serão atendidos os bairros Sarandi (ruas Vieira da Silva, Vicente Ferreira Gomes; avenidas Bernardino Silveira Amorim, Ecoville, Faria Lobato, Alcídes Maia e Francisco Silveira Bitencourt); Rubem Berta (ruas Domênico Feoli e Mery Weiss; avenida João Ferreira Jardim); Farrapos (ruas Odilon Funk Tubino, Oscar Silva da Silva e Victor Ely Von Frankenberg); São Geraldo (avenidas Bahia e Pernambuco); e Navegantes (avenida Brasil).

Enquanto isso, na Zona Sul, os focos da atuação serão os bairros Guarujá e Ipanema (rua Gávea e outras vias próximas ao Guaíba). Por fim, na Zona Leste, o serviço ocorre nos bairros Vila São José (rua Pastor Dorival Borges Martins), Partenon (rua Tenente Alpoin), Bom Jesus (beco Um da Vila Fátima-Pinto) e Lomba do Pinheiro (rua Rio Negro).

– Serviço – A prioridade do Dmae e Smsurb é o restabelecimento das redes e ruas localizadas na mancha de inundação da enchente de maio. Novas demandas podem ser solicitadas pela população via sistema 156 (telefone, aplicativo e WhatsApp).

