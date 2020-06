Porto Alegre Dmae reconstrói rede pluvial no bairro Farrapos, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Ação é necessária devido a construções irregulares de moradias, que impedem a limpeza da tubulação Foto: Divulgação Ação é necessária devido a construções irregulares de moradias, que impedem a limpeza da tubulação. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre está implantando novas redes pluviais na rua Padre Blásio Vogel, no bairro Farrapos, na Zona Norte, para auxiliar no escoamento da água das chuvas.

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) iniciou, no dia 2 deste mês, a construção de duas travessias, em um total de 81 metros de tubos de 300 milímetros em Polietileno de Alta Densidade e mais 14 bocas de lobo. A canalização será conectada à rede de 1.200 milímetros que passa na mesma rua. Para a implantação da rede, parte da via está bloqueada entre as ruas Frederico Mentz e Alameda D.

A previsão é de que os trabalhos prossigam por mais 15 dias. O valor investido é de cerca de R$ 52,6 mil. Os serviços são necessários devido a construções irregulares de moradias em cima da rede pluvial, que impedem a limpeza da tubulação.

Como a água da chuva não escoa, os moradores conectaram tubos diretamente na rede de esgoto cloacal, fazendo com que essa ação impacte no sistema de bombeamento de esgoto sanitário, danificando as bombas.

