Porto Alegre DMLU recolhe 70 toneladas de resíduos da área que irá receber o South Summit

Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

A operação especial foi encerrada com a lavagem dos armazéns do Cais Mauá. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) finalizou a limpeza dos espaços que irão receber o South Summit Brasil, de 29 a 31 de março, no Cais Mauá. Foram coletadas 69,9 toneladas de resíduos.

A lavagem dos armazéns concluiu os serviços de preparação da área para o encontro global. A programação foi executada por uma equipe composta por cinco operários, com o auxílio de um caminhão-pipa, que higienizou teto, parede e chão de cada galpão que será utilizado no evento.

As atividades iniciaram no sábado (11) com a capina e a roçada da parte externa do Cais. A ação contou com mais de 240 garis e foram removidas 48,9 toneladas de materiais provenientes do corte da vegetação.

Para apoiar a realização do South Summit, também foram instalados três contêineres para a coleta de resíduos gerados pela reestruturação dos galpões. Do dia 1º de março até o momento, já foram retiradas 21 toneladas de lixo.

Os grupos de trabalho estão escalados para atender as regiões que receberão maior movimentação de pessoas. Os entornos da rodoviária e da Orla, além das avenidas Beira-Rio, Castelo Branco, dos Estados, Farrapos, Mauá e Severo Dullius terão serviços de capina, roçada e pintura de meio-fio a partir da próxima semana.

“Estamos com uma força-tarefa para atuar em várias frentes, para que o público possa usufruir do South Summit. No entanto, solicitamos a colaboração de todos, para que os locais permaneçam limpos e bem cuidados”, ressalta o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

