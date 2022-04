Esporte Do cinema aos gramados: conheça o ex-ator brasileiro que joga no futebol da Tailândia

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2022

Atacante Alberto Gouvea foi protagonista de filme infantil lançado em 2014. (Foto: Reprodução/Facebook)

É comum que muitos jogadores de futebol tenham trabalhado e exercido outras profissões antes de se tornarem atleta. Incomum é ver um ator que desistiu das atuações nas telinhas para sonhar com as atuações dentro dos gramados. É o caso de Alberto Gouvea.

Aos 23 anos, Alberto atualmente mora na Tailândia, e atua pelo Nakhonpathom, da segunda divisão. Revelado pelo Andraus, e com passagens pelo Serranense e Criciúma, o brasileiro embarcou rumo ao futebol asiático, deixando de lado sua vida antiga: a de ator.

Para quem não conhece, Alberto Gouvea é o protagonista do filme O Segredo dos Diamantes, lançado em 2014, com a temática aventura/infantil. O filme, que é nacional, também conta com a participação de Dira Paes, atriz renomada no cenário do cinema nacional.

“É verdade, fiz esse filme, o personagem na época foi o protagonista e tive a oportunidade de atuar ao lado de grandes profissionais. Atores e atrizes conhecidos no Brasil e no mundo. É algo que levo para sempre na minha vida. Fiz outros trabalhos como ator, mas o maior mesmo foi esse filme”, explicou Alberto.

Antes de chegar ao clube atual, Gouvea teve passagens pelo Songkhla, e foi destaque do Pluakdeng, da terceira divisão, ambas as equipes da Tailândia. Foram 17 gols e nove assistências, antes de sua chegada ao Nakhonpathom.

“Tudo aconteceu muito rápido. Vi que eu realmente amava o futebol, e larguei tudo para seguir esse sonho. Hoje sou feliz, realizado, e vou seguir trabalhando para que eu possa realizar ainda mais sonhos”, concluiu.

Conheça alguns jogadores que já atuaram nas telas:

1) Alfredo Di Stéfano, em Once Pares de Botas (1954)

O jogador argentino naturalizado espanhol Alfredo Di Stéfano foi um dos maiores nomes do futebol mundial. No cinema, se aventurou em duas produções cômicas, ambas envolvendo a temática futebol: Con Los Mismos Colores (1949), filme argentino dirigido por Carlos Torres Ríos, e Once Pares de Botas (1954), longa espanhol comandado por Francisco Rovira Beleta.

2) Paul Breitner, em Potato Fritz (1976)

O jogador alemão Paul Breitner é um dos nomes mais respeitados do esporte no país e no mundo até hoje. Breitner trabalhou como ator em algumas produções para o cinema e televisão, mas seu papel de maior destaque foi no western spaghetti Potato Fritz, quando seu nome ainda estava em alta no campo.

3) Pelé, em Fuga para a Vitória (1982)

Edson Arantes do Nascimento, também conhecido como Pelé, maravilhou as pessoas com seus gols e jogadas, empolgando todos os fãs do esporte e ajudando suas equipes a conquistarem títulos importantes, entre eles o tricampeonato mundial da nossa Seleção. E o cinema não perdeu a chance de aproveitar as habilidades do craque brasileiro. Em 1981, Pelé estrelou Fuga Para a Vitória, produção dirigida pelo grande John Huston.

4) Zico, em Uma Aventura de Zico (1998)

Em 1990, Zico, eterno camisa 10 do Flamengo e um dos maiores jogadores da história do Brasil, aventurou-se no cinema, e como duplo protagonista. Dirigido por Antônio Carlos da Fontoura, o filme Uma Aventura do Zico trata de um concurso televisivo fictício para escolher 22 garotos que teriam aula de futebol com o Galinho de Quintino em pessoa.

5) Vinnie Jones, em Jogos, Trapaças e Dois canos Fumegantes (1998)

Estreia de Guy Ritchie na direção de longas-metragens, o filme em questão conta a história de quatro amigos que acabam devendo uma quantidade notável de dinheiro para gangsteres, sendo ameaçados por estes com amputação de seus dedos caso a quantia não seja ressarcida em uma semana. Inserido nesta trama que já denunciava o talento de Ritchie para conduzir filmes com agilidade está o ex-jogador de futebol britânico Vinnie Jones que, mesmo que não tenha o mais destacado dos papeis, ganhou a frente de vários pôsteres do longa por seu nome.

