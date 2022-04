Esporte Após golaço em vitória do PSG, Neymar dá indireta: “Estava bêbado, por isso deu certo”

O craque do PSG marcou dois gols na vitoria por 5 a 1 sobre o Lorient. (Foto: PSG/Divulgação)

Após ter uma de suas melhores atuações na temporada pelo PSG, Neymar não perdeu a chance de cutucar os críticos. Nas redes sociais, o atacante republicou o lance do seu segundo gol na vitória por 5 a 1 contra o Lorient e fez uma indireta: “Tava ‘bêbado’, por isso deu certo… como dizem por aí”, postou o brasileiro.

Neymar fez referência a uma crítica do jornalista francês Daniel Riolo, do podcast After Foot, da tradicional rádio RMC. Há duas semanas, Riolo chegou a mencionar que o brasileiro “chega aos treinos em um estado lamentável, no limite de estar bêbado”.

A declaração repercutiu em alguns veículos da Europa, mas o PSG e o jogador não haviam se manifestado diretamente ainda. O ge procurou o Paris e pediu um posicionamento sobre a acusação de Daniel Riolo, mas o clube francês se limitou a declarar que “não responde fake news”.

Neymar fez dois gols na vitória por 5 a 1 do PSG sobre o Lorient. No lance do segundo gol, recebeu a bola ainda no campo de defesa, aplicou um lindo drible no marcador, tabelou com Mbappé e finalizou na saída do goleiro.

O brasileiro tem sete gols e três assistências em 22 jogos pelo Paris na temporada. O PSG é o líder do Campeonato Francês, com 68 pontos, 12 a mais que o segundo colocado, Olympique de Marselha.

