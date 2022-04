Esporte Clube sérvio boicota protesto contra a guerra entre Rússia e Ucrânia

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Estrela Vermelha alegou que manifestação tinha posição pró-ucraniana. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O esporte foi novamente palco da guerra entre Rússia e Ucrânia, nesta segunda-feira (4), desta vez em uma partida da Euroliga de Basquete, envolvendo o Zalgiris, da Lituânia, e o Estrela Vermelha, da Sérvia. Antes do início da partida, os jogadores do time lituano, assim como a equipe de arbitragem, seguraram uma bandeira ucraniana com os dizeres “Stop War” (Parem a guerra, em português).

Os atletas do clube sérvio se recusaram a segurar a bandeira, alegando que se tratava de uma manifestação à favor da Ucrânia e não pela paz. A recusa por parte do Estrela Vermelha levou às vaias dos torcedores presentes.

Vale lembrar que a Lituânia é uma ex-República Soviética, de modo que existe um forte sentimento contrário à Rússia no país.

Já o Estrela, por sua vez, tem ligações com a Rússia, sendo patrocinado pela Gazprom, gigante do ramo da energia, ligada ao Kremlin.

Recentemente, mas no futebol, a torcida do clube realizou um protesto contra o posicionamento do ocidente em relação à guerra na Ucrânia, relembrando vários conflitos que tiveram participação direta ou indireta dos Estados Unidos.

Dentro de quadra, a partida terminou com vitória do Zalgiris por 103 a 98.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte