Esporte Fifa volta atrás e muda Seleções para o jogo de abertura da Copa do Catar

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2022

Torneio será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro. (Foto: Divulgação/Fifa)

Após o sorteio dos grupos da primeira fase definir na sexta-feira (1º) que o jogo inaugural da Copa do Mundo de 2022 seria protagonizado pelo Equador e o anfitrião Catar, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) voltou atrás: Holanda e Senegal, seguidos por Inglaterra e Irã, entrarão em campo antes. Essa será a primeira vez desde 1954 que o torneio não terá na abertura o dono da casa ou o mais recente campeão.

Embora rumores apontassem como motivo um possível desinteresse dos espectadores em todo o planeta por uma partida entre duas Seleções sem grande tradição em 92 anos de história do torneio, a Fifa e o Comitê Organizador apresentaram outros dois argumentos:

– Melhor adaptação das equipes participantes aos horários locais;

– Maior mobilidade entre os oito estádios, para que os torcedores possam acompanhar ao vivo mais de uma partida por dia.

A competição será realizada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, outro aspecto inusitado para um evento esportivo tradicionalmente realizado em junho e julho. O objetivo é evitar o calor intenso que ocorre na metade do ano no Oriente Médio, região do planeta onde está localizado o emirado árabe que sediará o torneio.

Ainda no que se refere à alteração no primeiro duelo do Mundial (marcado para as 7h, pelo horário de Brasília), a entidade máxima do futebol ainda não detalhou o momento em que a cerimônia de abertura será realizada.

Fontes ligadas aos bastidores acreditam que a tendência – até por uma questão de gentileza – é de escolha pelo horário entre o segundo (10h) e o terceiro jogo (13h), este sim entre Catar e Equador.

Partidas do Brasil

A competição terá partidas às 7h, 10h, meio-dia, 13h e 16h (horários de Brasília). Após a disputa da fase de grupos, os jogos de mata-mata serão disputados somente em dois horários: meio-dia e 16h. Confira os primeiros duelos do Brasil, que busca o hexacampeonato (venceu em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).

– 24 de novembro (quinta-feira, 16h) – Brasil x Sérvia (24/11, quinta-feira), no Lusail Stadium;

– 28 de novembro (segunda-feira, 13h) – Brasil x Suíça (28/11, segunda-feira), Stadium 974;

– 2 de dezembro (sexta-feira, 16h) – Brasil x Camarões, no Lusail Stadium.

GRUPO A

Catar, Equador, Senegal, Holanda

21/11 (segunda-feira)

Catar x Equador

Senegal x Holanda

25/11 (sexta-feira)

Catar x Senegal

Holanda x Equador

29/11 (terça-feira)

Holanda x Catar

Equador x Senegal

GRUPO B

Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Escócia; País de Gales ou Ucrânia

21/11 (segunda-feira)

Inglaterra x Irã

Estados Unidos x Escócia, País de Gales ou Ucrânia

25/11 (sexta-feira)

Inglaterra x Estados Unidos

Escócia, País de Gales ou Ucrânia x Irã

29/11 (terça-feira)

Escócia, País de Gales ou Ucrânia x Inglaterra

Irã x Estados Unidos

GRUPO C

Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

22/11 (terça-feira)

Argentina x Arábia Saudita

México x Polônia

26/11 (sábado)

Argentina x México

Polônia x Arábia Saudita

30/11 (quarta-feira)

Polônia x Argentina

Arábia Saudita x México

GRUPO D

França, Austrália; Emirados Árabes ou Peru, Dinamarca e Tunísia

22/11 (terça-feira)

França x Austrália, Emirados Árabes ou Peru

Dinamarca x Tunísia

26/11 (sábado)

França x Dinamarca

Tunísia x Austrália

30/11 (quarta-feira)

Tunísia x França

Austrália, Emirados Árabes ou Peru x Dinamarca

GRUPO E

Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia; Alemanha e Japão

23/11 (quarta-feira)

Espanha x Costa Rica ou Nova Zelândia

Alemanha x Japão

27/11 (domingo)

Espanha x Alemanha

Japão x Costa Rica ou Nova Zelândia

1º/12 (quinta-feira)

Japão x Espanha

Costa Rica ou Nova Zelândia x Alemanha

GRUPO F

Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia

23/11 (quarta-feira)

Bélgica x Canadá

Marrocos x Croácia

27/11 (domingo)

Bélgica x Marrocos

Croácia x Canadá

1º/12 (sexta-feira)

Croácia x Bélgica

Canadá x Marrocos

GRUPO G

Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

24/11 (quinta-feira)

Brasil x Sérvia

Suíça x Camarões

28/11 (segunda-feira)

Brasil x Suíça

Camarões x Sérvia

2/12 (quinta-feira)

Camarões x Brasil

Sérvia x Suíça

GRUPO H

Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul

24/11 (quarta-feira)

Portugal x Gana

Uruguai x Coreia do Sul

28/11 (segunda-feira)

Portugal x Uruguai

Coreia do Sul x Gana

2/12 (sexta-feira)

Coreia do Sul x Portugal

Gana x Uruguai

