O HMIPV (Hospital Materno Infantil Presidente Vargas), em Porto Alegre, promove, a partir desta segunda (24) até sexta-feira (28), o “Mamaço às Avessas”, com o objetivo de incentivar a doação de leite materno.

Mães que estão amamentando, clinicamente saudáveis e com excesso diário de leite (mínimo em torno de 100 ml por coleta) podem ser doadoras. A atividade integra a programação do hospital por ocasião do Agosto Dourado, mês de estímulo à amamentação.

As visitas para realizar a doação devem ser agendadas pelo e-mail bancodeleite@hmipv.prefpoa.com.br, como forma de organização e prevenção ao novo coronavírus. Caso a mãe não possa ir até o hospital, é possível agendar para que a equipe do Banco de Leite busque a doação na sua residência.

O evento é realizado em parceria entre o Banco de Leite do HMIPV e a Associação Gaúcha de Consultoras de Aleitamento Materno. Para manter a oferta aos bebês prematuros da UTI Neonatal, as doações são essenciais, já que auxiliam recém-nascidos com risco extremo de vida enquanto a mãe ainda não consegue produzir o próprio leite. O leite materno aumenta a imunidade, diminui o risco de doenças infecciosas e diarreias, atuando ainda no sistema cognitivo do bebê.

O HMIPV fica na avenida Independência, 661, esquina com a rua Garibaldi. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3289-3334.