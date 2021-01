Mundo Doadora de Trump financiou manifestação antes de invasão

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Manifestantes pró-Trump invadiram o Congresso americano no dia 6 de janeiro. Foto: Reprodução Manifestantes pró-Trump invadiram o Congresso americano. Cinco pessoas morreram. (Foto: Reprodução/GloboNews) Foto: Reprodução

Uma herdeira da rede Publix Super Markets doou cerca de 300 mil dólares para financiar uma manifestação que precedeu a invasão do Capitólio dos EUA por apoiadores do ex-presidente Donald Trump.

Segundo informação do Wall Street Journal, o financiamento de Julie Jenkins Fancelli, uma importante doadora para a campanha de Trump em 2020, foi facilitado pelo apresentador de extrema direita Alex Jones. Segundo a publicação, o dinheiro dela cobriu a maior parte dos custos do comício de cerca de 500 mil dólares no parque Ellipse, onde Trump falou e exortou seus partidários a “lutar”.

Mais de 135 pessoas foram presas em conexão com o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio, quando o Congresso se reuniu para certificar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições de novembro. Cinco pessoas, incluindo um policial do Capitólio, morreram.

De acordo com o Journal, Jones pessoalmente prometeu mais de 50 mil dólares em dinheiro para o rali em troca de um espaço para falar de sua escolha. Jones, que divulgou teorias de conspiração desacreditadas, recebeu líderes dos Proud Boys e dos Oath Keepers, dois grupos extremistas que foram proeminentes no tumulto, em seus programas populares de rádio e vídeo na Internet, disse o jornal.

Jones não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Fancelli não foi encontrada para comentar o assunto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo