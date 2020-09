Magazine Documentário de Rihanna na Amazon ganha data de estreia

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Rihanna vai ganhar documentário. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ao final de 2019, foi confirmada a produção de um documentário sobre a vida de pela Amazon Studios, que será lançado diretamente na Amazon Prime Video. Intitulado Rihanna: Volume One, a produção deve contar detalhes da vida e trajetória da cantora do pop e empresária. Antes sem previsão e estreia, uma data acabou e ser anunciada.

Em entrevista ao site Collider, Peter Berg revelou uma data de quando a produção deve chegar no serviço de streaming: 04 de julho de 2021, no feriado da Independência dos Estados Unidos.

“O documentário da Rihanna é algo no qual trabalho com ela há quase quatro anos. A Amazon vai lançá-lo no verão do ano que vem, algo em torno do feriado de 4 de julho. Tem sido uma jornada realmente épica, esses quatro anos com ela”, declarou o cineasta, responsável por Battleship: Batalha Naval, a estreia da artista em Hollywood.

Outro ponto ressaltado por Berg na conversa foi a dificuldade de finalizar o documentário por conta da frequência de novidades da vida de Rihanna. “Sempre que achamos que vamos finalizá-lo e lançá-lo, ela faz algo novo – como começar uma linha de moda, uma linha de lingerie, uma linha de cosméticos”, explicou.

“Ela está disparando em todos os lados. Ela está fazendo música nova agora, ela está tendo muito sucesso nos negócios, e ela é uma empreendedora que está crescendo. Mas vamos tentar fechar o documentário na primavera para lançá-lo no verão”, concluiu ele.

