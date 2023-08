Rio Grande do Sul Doença neurológica que atinge 40 mil brasileiros, a esclerose múltipla é tema de evento em Porto Alegre neste sábado

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Diferente do que muitos podem pensar, casos também ocorrem em pacientes jovens. (Foto: EBC)

Dados da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (Abem) apontam que cerca de 40 mil pessoas no País sofrem dessa doença neurológica, autoimune e muito falada porém pouco conhecida pela população. Em Porto Alegre, essa realidade motivou o Hospital Moinhos de Vento a realizar uma ação de conscientização no Shopping Total neste sábado (19).

Alunos da Faculdade Moinhos de Vento participam da iniciativa, das 10h às 13h, no centro de compras localizado na avenida Cristóvão Colombo nº 545 (bairro Floresta). Em espaço junto ao Palco de Eventos (ao lado das escadas rolantes do pavimento térreo), serão oferecidas medição de pressão arterial e distribuição de materiais sobre a doença.

Além disso, médicos do Núcleo de Esclerose estarão no local para sanar dúvidas e orientar a população. O evento está em sintonia com a programação temática do chamado “Agosto Laranja”, que ressalta a importância da prevenção e diagnóstico da esclerose múltipla.

Desmistificação

Apesar de muitas pessoas acreditarem que a enfermidade acomete a população mais idosa, sua incidência é comum também em jovens, com seu auge entre 20 e 40 anos de idade, podendo inclusive se manifestar na infância. Outro aspecto é que o fato de atingir mais mulheres que homens, especialmente em função do fator hormonal.

De acordo com a neurologista Maria Cecília Aragon de Vecino, do Hospital Moinhos de Vento, a doença não implica necessariamente quadros de demência. E nem sempre está relacionada ao processo de envelhecimento.

“É uma doença neurológica altamente complexa, que envolve uma série de sintomas motores, como alterações visuais, tontura. A esclerose múltipla e pode afetar qualquer idade, em especial os jovens”, explica. A especialista também menciona uma informação relevante em relação a quem possui a enfermidade:

“Pessoas hoje diagnosticadas e tratadas em tempo e de modo adequado podem ter uma vida completamente normal, desde que sigam o tratamento indicado”, relatou, lembrando que a sua detecção deve ser feita com antecedência. “Temos pacientes com excelente evolução desde que cuidados de modo adequado. É um distúrbio sério, mas que possui terapia eficaz e reconhecida. Para tanto, o rigor científico para a sua detecção é fundamental”.

(Marcello Campos)

