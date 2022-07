Saúde Dois a cada três brasileiros relatam problemas de sono; mulheres são mais afetadas

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Também foi visto que os brasileiros dormem pior quando não estão acompanhados. Foto: Unsplash Também foi visto que os brasileiros dormem pior quando não estão acompanhados. (Foto: Unsplash) Foto: Unsplash

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os brasileiros dormem muito mal, e a pandemia pode ter contribuído para agravar ainda mais o problema. A conclusão é de um novo estudo, feito por cientistas da USP e da Unifesp e publicado na Sleep Epidemiology, segundo o qual 65,5% dos brasileiros relatam problemas relacionados ao sono.

As mulheres são as mais afetadas: respondem por um terço dos casos, um dado recorrente em outros estudos nacionais e internacionais. Sofrem também os aficionados em mídias sociais, que não conseguem deixar de lado os smartphones nem na hora de ir para a cama.

O novo trabalho, que ouviu 2.635 pessoas em todas as regiões do País, revelou ainda algo pouco comum: um aumento dos problemas de sono entre homens jovens, o que costuma ser raro. Os cientistas dizem que mais estudos são necessários para entender esse dado, mas acreditam que as incertezas trazidas pela pandemia podem ser uma razão.

“Nesse grupo (65,5%) estão incluídas as pessoas que têm distúrbios do sono, mas também outras que dormem mal pelas mais diversas razões, como estar acompanhado de alguém que ronca muito, por exemplo”, contou Dalva Poyares, da Unifesp, uma das autoras do estudo.

Os chamados transtornos do sono são, basicamente, apneia, síndrome das pernas inquietas, narcolepsia e, o mais comum de todos, insônia. Mas as pessoas podem ter um sono ruim por vários outros fatores, como explicam os especialistas, que podem ir desde depressão e ansiedade até um ambiente barulhento ou um colchão ruim. No caso dos transtornos, lembram os médicos, existem tratamentos apropriados para cada uma das condições.

“Esse porcentual de 65,5% não chega a nos surpreender”, afirmou o presidente da Associação Brasileira do Sono (ABS) e médico do Incor, Luciano Dager, principal autor do trabalho. “Vários fatores contribuem para isso, como estilo de vida, problemas financeiros, dificuldades de agenda, insegurança, ansiedade, depressão, obesidade, conectividade excessiva”, explica.

O trabalho mostrou que os fatores mais citados como responsáveis pela qualidade ruim do sono são: o diagnóstico de insônia, o uso de mídias interativas pouco antes de dormir e a ausência do parceiro na mesma cama. Isso mesmo: os brasileiros dormem pior quando não estão acompanhados.

“Vários estudos internacionais mostram que os divorciados, separados e viúvos dormem pior do que os casados”, lembra Dalva, “Dormir junto deve ter algum fator protetor, como confiança, que contribui para um sono melhor.”

Insônia feminina

Os médicos não sabem explicar direito por que, em geral, as mulheres são muito mais afetadas do que os homens – um dado que se repete mais ou menos na mesma proporção em várias partes do mundo. Mas há hipóteses.

“Existem algumas características genéticas, a questão da menopausa, embora isso não esteja ainda estabelecido”, diz Dager. “Mas o principal é esse papel central da mulher, assumindo múltiplas atividades e atendendo às mais diferentes demandas numa sociedade machista. Com isso, o perfil de ansiedade é mais frequente.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde