Dois em cada três eleitores ainda não decidiram em quem votar para deputado federal

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Imagem mostra o plenário da Câmara dos Deputados. Número de indecisos sobre a escolha relativa à Câmara é mais alto entre quem tem de 16 a 24 anos (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (15), encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo, mostrou que mais de dois terços dos brasileiros (69%) ainda não definiram em quem irão votar para deputado federal. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, pode-se afirmar que pelo menos dois em cada três eleitores têm essa escolha em aberto.

O percentual dos que não estão decididos sobre o candidato preferido para as assembleias legislativas é ligeiramente maior: 70%. Segundo o instituto, o número de indecisos sobre a escolha relativa à Câmara federal é mais alto entre quem tem de 16 a 24 anos (77%), entre eleitores com Ensino Fundamental (74%) e na Região Sul (75%).

Dentro do recorte dos que já escolheram o deputado federal (31%), quase a metade (14%) optou por um nome do mesmo partido ou coligação que o candidato predileto à presidência. Há ainda os que optaram por parlamentares de fora da aliança (9%) e os que não souberam dizer a relação do deputado com o presidenciável escolhido (7%).

O grau de “fidelização” dos dois principais candidatos à presidência é similar. Tanto entre os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto entre os de Jair Bolsonaro (PL), 17% dos ouvidos pela pesquisa optaram por deputados federais aliados. Por outro lado, 9% dos bolsonaristas estão decididos por parlamentares de fora da coligação ou legenda, contra 8% dos lulistas.

Na pesquisa geral, a pouco mais de duas semanas para o pleito, Lula segue na liderança e está 12 pontos à frente do presidente Jair Bolsonaro. O levantamento aponta que o petista tem 45% das intenções de voto, contra 33% do atual chefe do Executivo. Na última sexta, a diferença entre ambos era de 11 pontos percentuais.

Ciro Gomes (PDT) tem 8% das intenções de voto, enquanto Simone Tebet (MDB) marca 5%. Na última pesquisa, o pedetista tinha 7% e Tebet os mesmos 5%. Soraya Thronicke (União Brasil) tem 2%. Os demais candidatos não pontuaram. Outros 4% afirmam que votarão em branco ou nulo, enquanto 2% dizem que estão indecisos.

A pesquisa do Datafolha foi feita entre os dias 13 e 15 de setembro e ouviu 5.926 eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-04099/2022. As informações são do jornal O Globo.

