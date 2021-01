Economia Dólar aproxima-se de R$ 5,20 e fecha no menor nível do ano

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Bolsa recupera-se de queda e fecha em alta de 1,27%. Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Beneficiado pela entrada de fluxos externos, o dólar teve forte queda, aproximando-se de R$ 5,20 e fechando no menor valor do ano. A bolsa de valores recuperou-se da queda de quarta-feira (13) e fechou em alta de 1,27%. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (14) vendido a R$ 5,201, com recuo de R$ 0,101 (-1,9%).

A divisa chegou a operar próxima da estabilidade pela manhã, mas acelerou a queda durante a tarde. Na mínima do dia, por volta das 15h30, a cotação chegou a R$ 5,19.

Esse foi o terceiro recuo seguido do dólar. Desde segunda-feira, a divisa acumula queda de 5,39%. Após a queda desta quinta, a moeda norte-americana acumula valorização de 0,39% em 2021.

No mercado de ações, o dia também foi marcado pelo otimismo. O índice Ibovespa, da B3, fechou a quinta-feira com alta de 1,27%, aos 123.480 pontos. O indicador recuperou-se parcialmente da queda de quarta, também beneficiado pelo ingresso de capitais estrangeiros.

Nos últimos dias, os mercados financeiros em todo o planeta têm sido estimulados pela expectativa de um novo pacote de US$ 2 trilhões de estímulo econômico a ser aprovado pelo governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para combater a crise provocada pela pandemia de Covid-19. A injeção de dólares na economia global beneficia países emergentes, como o Brasil.

CAF aprova apoio de até US$ 3 milhões

Aprovada na última reunião do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), a relicitação da ferrovia Malha Oeste receberá apoio técnico do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina). A instituição financeira aprovou acordo de cooperação técnica no valor de até US$ 3 milhões.

O CAF contratará consultores do setor privado para realizarem estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e jurídica. A instituição também oferecerá apoio técnico para elaborar o projeto em conjunto com a equipe do governo brasileiro.

O cronograma preliminar do projeto prevê a contratação dos consultores para a realização dos estudos ainda no primeiro semestre de 2021. A publicação do edital e o leilão da nova concessão, que serão feitos pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), devem ocorrer no primeiro semestre de 2023.

Em outubro do ano passado, a Secretaria Especial do PPI do Ministério da Economia pediu ao CAF apoio técnico e financeiro para contratar consultores e elaborar os estudos para a licitação. O pedido foi feito após consultas ao Ministério da Infraestrutura e com subsídios da ANTT e da EPL (Empresa de Planejamento e Logística).

Com 1.973 quilômetros de extensão nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, a Malha Oeste tem bitola (distância entre os trilhos) de um metro e atualmente é controlada pela Rumo. A empresa também detém as concessões das Malhas Paulista, Norte, Central e Sul.

Em julho do ano passado, a controladora da Malha Oeste pediu à ANTT a devolução da concessão e a realização de um novo leilão de licitação. Em nota, a Secretaria do PPI informou que a ferrovia está com a infraestrutura depreciada e com investimentos abaixo do necessário para a operação adequada do serviço.

