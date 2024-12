Economia Dólar com novo recorde de fechamento, aos R$ 6,08; Bolsa brasileira sobe

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

O dólar avançou 0,18% nessa segunda, cotado a R$ 6,0820. (Foto: Reprodução)

O dólar fechou em alta nessa segunda-feira (9) e atingiu mais um recorde de valor nominal: R$ 6,0820. Até então, o maior valor de fechamento havia sido registrado na última sexta-feira (6), quando a moeda americana encerrou a R$ 6,07. Já o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta.

Apesar de operar perto da estabilidade boa parte do dia, o dólar passou a subir nas últimas horas do pregão, conforme cresciam os receios do mercado de que o pacote de corte de gastos do governo poderia enfrentar maior resistência no Congresso Nacional.

Além disso, investidores aguardam novos dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos e seguem na expectativa pela próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BC), prevista para quarta-feira (11).

Em meio aos sinais de uma atividade ainda forte e de uma inflação elevada no Brasil, a estimativa dos agentes do mercado financeiro é que o colegiado vote por aumentar a taxa básica de juros (Selic) mais uma vez.

No exterior, novas decisões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) ficam no radar, bem como eventuais sinalizações do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, sobre um possível aumento de impostos para os parceiros comerciais norte-americanos.

Na Ásia, novos dados de preços ao consumidor e no atacado na China voltaram a sinalizar que a economia do gigante asiático começa a fraquejar, o que fez com que o governo do país anunciasse mais incentivos fiscais e monetários para 2025. As tensões geopolíticas na Síria também ficam sob os holofotes.

Dólar

O dólar avançou 0,18% nessa segunda, cotado a R$ 6,0820. Na máxima do dia, foi a R$ 6,0899. Com o resultado, acumulou: alta de 0,18% na semana; ganho de 1,36% no mês; e avanço de 25,34% no ano.

Na última sexta-feira, a moeda norte-americana havia subido 1%, cotada a R$ 6,0713, em um novo recorde nominal.

Ibovespa

Já o Ibovespa subiu 1% nessa segunda-feira, aos 127.210 pontos. Com o resultado, acumulou: avanço de 1% na semana; alta de 1,23% no mês; e recuo de 5,20% no ano. Na sexta-feira, o Ibovespa havia caído 1,50%, aos 125.946 pontos. As informações são do portal de notícias G1.

